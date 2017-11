FOTO: New Delhi primerjajo s plinsko celico, zaradi smoga zaprli šole

Debela plast smoga prekriva indijsko prestolnico. (Foto: AP)

Onesnaženost zraka v indijskem New Delhiju je danes dosegla alarmantno raven, oblasti pa primerjajo mesto s plinsko celico. Zaradi onesnaženosti so zaprli osnovne šole, prebivalcem pa svetovali, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

"Delhi je postal plinska celica. To se zgodi vsako leto v tem času," je dejal župan New Delhija Arvind Kejriwal.

Zaradi smoga otroci stari do deset let tudi v sredo ne bodo smeli v šolo, starejši pa ne bodo smeli izvajati aktivnosti na prostem. Starejšim, bolnikom in nosečnicam so tudi svetovali, da ne hodijo na prosto zjutraj ali zvečer.

Vsebnost nevarnih trdnih delcev PM2,5 v ozračju indijskem glavnem mestu se je danes gibala med 400 in 900 mikrogrami na kubični meter. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pravi, da je najvišja še varna vrednost 25 mikrogramov v 24 urah. Delci so nevarni, ker lahko zaidejo v pljuča in krvni obtok. V nekaterih predelih raven onesnaženja za kar 30-krat presega mejo, ki jo je WHO določila za še sprejemljivo.

Urad za preprečevanje onesnaženosti okolja je predlagal, da bi v mestu povišali parkirnino, in sicer za štirikrat, ter povišali kazni za gradbišča, ki onesnažujejo s prahom, je poročala indijska televizija NDTV.

New Delhi vsako leto v zimskem času pesti ista težava. K močno onesnaženemu zraku poleg prometa, gradbišč in industrije pripomorejo tudi kmetje, ki v sosednjih zveznih državah Pandžab in Harjana čistijo polja in sežigajo strnišča, pa tudi slaba prevetrenost, sežiganje odpadkov in na tone pirotehnike, ki jo v času hindujskega praznika luči spustijo v zrak.

Aktivisti opozarjajo, da je država naredila izjemno malo, da bi ustavila prekomerno onesnaževanje zraka.