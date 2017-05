Norveška gradi električno tovorno ladjo

Proizvajalec umetnih gnojil Yara International se je skupaj z gospodarsko družbo Kongsberg lotil zanimivega projekta, je sporočil proizvajalec. Kot poročajo norveški mediji, naj bi v naslednjem letu splovili tovorno ladjo na električen pogon, ki bo prevažala gnojilo med tri pristanišča na jugu Norveške.

Na poti, daljši od 65 navtičnih milj, bo ladja lahko prepeljala približno 100 zabojnikov s hitrostjo od 12 do 15. vozlov, pravi vodja projekta Bjorn Tore Orvik.

Na začetku bodo z ladjo upravljali ljudje, leta 2019 bo vodenje ladje delno avtonomno, leto kasneje pa naj bi bila ladja vodena povsem avtomatsko, torej brez upravljanja človeka.

"Za prevoz potrebujemo vsak dan več kot sto tovornajkov iz Yarine tovarne Porsgrunn do pristanišč v Breviku in Larviku, od koder dostavljamo gnojiva in druge izdelke kupcem po vsem svetu," je povedal izvršni direktor Yare Svein Tore Holsether.

"Z novo avtonomno zabojniško ladjo na električni pogon bomo promet s cest preselili na morje in na ta način zmanjšali emisije hrupa in prahu, izboljšali varnost na lokalnih cestah in zmanjašli emisije dušikovih in ogljikovih plinov," je še dodal.

Projekcija kaže, da naj bi z novim načinom prevoza gnojil iz podjetja emisijo ogljikovih plinov zmanjšali za 678 ton na leto, navaja podjetje v sporočilu za javnost, medtem ko bodo za napajanje baterij ladje uporabljali izključno električno energijo, ki jo proizvajajo hidroelektrarne.

Čeprav je Norveška glavna proizvajalka nafte, pa je vodilna tudi v širjenju uporabe električnih avtomobilov. Norveška svojim državljanom namreč za nakup električnega avtomobila ponuja velikodušne davčne olajšave, preizkuša pa se tudi v eksperimentih s trajekti na električni pogon, ki jih uporabljajo za prehod med norveškimi fjordi.