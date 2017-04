Nosorogi na udaru divjih lovcev - z letalom v Bocvano, da bi ohranili vrsto

Iz Južnoafriške republike so v sosednjo Bocvano v minulih dneh prepeljali 12 belih nosorogov, da bi tako zaščitili to živalsko vrsto pred izumrtjem. Letalski polet so živali po navedbah strokovnjakov za divje živali uspešno prestale. Na takšen podvig čaka še kakih 90 nosorogov.