Ob peti obletnici supernevihte Sandy raziskovalci opozarjajo, da takšna neurja postajajo stalnica 

Ulice New Yorka so se zaradi supernevihte spremenile v reke. (Foto: Reuters)

Mineva pet let od neurja Sandy, ki je opustošilo vzhodno obalo ZDA. Strokovnjaki so menili, da se bodo zaradi lekcije narave pristojni zganili, a zgodilo se ni nič. Niti eno ameriško mesto v resnici ni pripravljeno na podnebne spremembe in ekstremne vremenske pojave, ki jih te spremembe prinašajo.

Nova študija je namreč pokazala, da bodo katastrofalne poplave vse bolj pogoste, dviga se tudi gladina morja. Do zdaj 500-letna neurja se bodo med letoma 2030 in 2045 lahko pojavljala na pet let, v New Yorku pa se bo gladina morja do leta 2030 dvignila za od 12 do 28 centimetrov.

Raziskovalci na različnih univerzah so ugotovili, da lahko za poplave, ki jih napovedujejo, okrivijo dvigajočo se morsko gladino, kar je posledica globalnega segrevanja.

Svoja predvidevanja so raziskovalci oprli na več različnih modelov, ki izračunavajo dvig gladine in spremembe poti prihodnjih orkanov. Modeli nimajo dobrih novic, saj kažejo, da podnebne spremembe prinašajo še bolj divja neurja, ki bodo v ZDA potovala še globlje v državo, s tem pa bo viharno povišanje morske gladine še obilnejše.

Raziskovalci opozarjajo, da bo takšnih neurij še več. (Foto: Reuters)

Dvig morske gladine pa pomeni, da bodo poplave na območju New Yorka, visoke dobra dva metra, ki so pred letom 1800 območje prizadele le na vsakih 500 let, zdaj na vsakih 25, med letoma 2030 in 2045 nastopile na vsakih pet let.

Raziskovalci so tako postregli s črnogledimi napovedmi, pristojnim pa niso ponudili rešitev, kako zaščititi obalna območja. Jasno je, da voda zalije podzemno železnico, da so bili ljudje brez elektrike, a prave ideje glede zaščite prepuščajo pristojnim.

Orkan Sandy se je združil s še dvema vremenskima motnjama in tako je nastalo nenavadno neurje, ki je opustošilo vzhodno obalo ZDA. 29. oktobra 2012 sta bila pod vodo tako New York kot New Jersey, umrlo je vsaj 182 oseb. Mestne oblasti sicer obljubljajo številne zaščitne ukrepe, a mnogi so še v fazi načrtovanja.