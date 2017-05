Ob svetovnem dnevu pravične trgovine sredi ljubljanskega Tivolija prav poseben piknik

Obeležujemo svetovni dan pravične trgovine. “Postanite glasnik sprememb in tudi sami naredite nekaj, da bi povečali zavedanje o odgovornem delovanju vsakega izmed nas,” nas ob tem pozivajo različne slovenske organizacije in združenja, ki vlagajo velike napore v pospeševanje procesa, da postanejo trgovske blagovne znamke velikih trgovcev pravičnejše in bolj trajnostne.

Šepet suženjstva s polic naših trgovin: 'Vam je bolj pomembna služba ali vaš otrok?'

Tudi letos so se predstavniki teh organicazij odločili, da se srečajo na tako imenovanem fair trade pikniku. Vsak lahko prispeva delček k večanju zavedanja o pomembnosti udejanja desetih načel pravične trgovine v vsakdanjem življenju ter odgovornega ravnanja z našim planetom, pravijo. Druženje je tako namenjeno predvsem praznovanju, izmenjavi izkušenj ter pogovoru o vsem, kar so že naredili in kjer so že uspeli doseči svoje cilje. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami so pripravili nekaj aktivnosti za otroke, deljenje uporabnih znanj, možnost pogovora z različnimi strokovnjaki in podobno.

Najpogosteje so med izdelki, ki jih je mogoče kupiti na podlagi koncepta pravične trgovine, na voljo kava, čaj, obleke, nakit in drugi izdelki ročne obrti. S pomočjo teh stvari se skuša kupcem približati tudi kultura in identiteta območja, s katerega izdelki prihajajo, prav tako pa se stremi k temu, da je pot od proizvajalca do končnega kupca čim krajša.

Z obiskovalci, ki so oblečeni v oblačila iz pravične trgovine ali iz trgovin z oblačili iz “druge roke” bodo pripravili modno revijo. Svojo etično garderobo lahko udeleženci tudi osvežijo na izmenjevalnici oblačil, otroci pa lahko podarijo in zamenjajo igrače. Seveda ne manjkajo tudi dobrote narejene po načelih pravične trgovine, obiskovalci pa si lahko sami pripravijo tudi svoj napitek na tako imenovanem Smoothie bike-u, še sporočajo organizatirji dogodka: Zavod za pravično trgovino, 3MUHE, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Snaga Ljubljana.

Zakaj kupovati pravično?

Kot pojasnjujejo organizatorji dogodka, bi morali nakupovati nadvse previdno, ker ima vsak nakup posledice, ki se jih pogosto ne zavedamo. “Nakup pravičnotrgovinskih izdelkov pomeni odločitev za izdelke, ki so bili izdelani oziroma pridelani na načine, ki pozitivno vplivajo na človeka ter njegovo družbeno in naravno okolje. Z nakupom pravičnotrgovinskih izdelkov podpiraš trgovanje po etičnih načelih in prispevaš k zmanjševanju revščine v manj razvitih deželah ter s tem k spreminjanju sveta na bolje,” sporočajo.