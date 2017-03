GRAFI in ANIMACIJE: Tako se kopiči CO2, raste temperatura, se tali led ...

Vse na Zemlji je med seboj tako ali drugače povezano in tudi pri podnebnih spremembah ni nič drugače. Vsak vzrok ima svojo (najmanj eno) posledico. Zaradi povečanih količin toplogrednih plinov (poleg CO2 so ti plini še didušikov oksid, metan, fluorirani plini, žveplov heksafluorid) se je povečal učinek tople grede, zato se je ozračje segrelo.

Na planetu so naravni mehanizmi, ki uravnavajo količino toplogrednih plinov, predvsem CO2, to so gozdovi in druge zelene površine ter seveda oceani. A tudi tu se že podirajo stvari, zaradi pretiranega izsekavanja gozdov za kmetijsko in industrijsko rabo tal, oceani zaradi prevelike količine CO2 postajajo zakisani in slej kot prej ga ne bodo mogli več sprejemati, prav tako tudi ne odvečne toplote. In krog lahko nadaljujemo naprej, ker se segreva ozračje in ker oceani vpijajo toploto, se grejejo tudi ti, in tako je logična posledica, da se talijo morski led na Arktiki, zdaj pa tudi že kopenski led na Grenlandiji in Antarktiki. Posledica tega je višja gladina morij, kar pomeni, da so ogroženi nekateri otoki in obalni deli površja, ki ga naseljujejo tudi ljudje.

Posledice v naravi so ponekod že jasno vidne, več o tem najdete TUKAJ. Da pa ponazorimo, kako se spreminjajo emisije, kako raste temperatura, kako se talijo ledeniki, se velikokrat zatečemo tudi k grafom in animacijam, ki so zgovorni sami po sebi.

(Foto: POP TV)

Tako se je kopičil CO2 v naši atmosferi:

Spomladi in poleti je v atmosferi CO2 manj kot jeseni in pozimi, saj ga rastline porabljajo za fotosintezo. Tako naša Zemlja diha:

(Foto: POP TV)

Dvigovanje temperatur od začetka merjenja do danes:

(Foto: POP TV)

Ne le, da se zmanjšuje površina arktičnega ledu, led postaja tudi mlajši in tanjši.

(Foto: POP TV)

Antarktika:

Grenlandija: