Poletje v Avstraliji podrlo več kot 200 rekordov: v nekem mestu kar 54 dni nad 35 stopinjami

Poletje v Avstraliji je podrlo več kot 200 rekordov, je opozorila posebna avstralska skupina klimatologov. V poročilu, poimenovanem Jezno poletje, so zapisali, da so sezono zaznamovali vročinski valovi in gozdni požari na vzhodu Avstralije, na zahodu pa močno deževje in poplave.

Poudarili so, da so podnebne spremembe vidne po celotni celini. Opozorili so še, da bo v prihodnosti močno trpelo elektroomrežje, saj bo povpraševanje po elektriki vse večje.

V treh mesecih je bilo podrtih kar 205 rekordov, med njimi so najtoplejše poletje do zdaj zabeležili v Sydneyju, Brisbaneju in Canberri. Mesto Moree v Južnem Novem Walesu je kar 54 zaporednih dni beležilo temperature nad 35 stopinj Celzija.

Na sploh so na tem območju beležili za kar 2,57 stopinje Celzija višje temperature od dolgoletnega povprečja. V Adelaidu so zabeležili najtoplejši božični dan v 70 letih, ko so namerili kar 41,3 stopinje Celzije. Na drugi strani so v Perthu izmerili največjo poletno količino padavin, saj je padlo 192,8 mm padavin.

Glavni avtor poročila Will Steffen je dejal, da je ekstremno vreme posledica podnebnih sprememb. ''Priča smo neverjetne vročine in novih rekordov na alarmantnih stopnjah. Vsak del Avstralije čuti posledice,'' je dejal. Dodal je, da se bo ekstremno vreme nadaljevalo in se bo še stopnjevalo, če se ne bomo hitro lotili ukrepov za boj proti podnebnim spremembam.