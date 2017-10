Pomembna vloga živalskega vrta: ohranjanje ogroženih vrst 

Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont iz Belgije sporoča: Ne bom zaprosil za azil, a vrnil se bom šele, ko dobim zagotovila, da bo sodni proces pravičen. Praznujemo dan reformacije, 500 let od Luthrovih tez. Beseda reformacija pa izhaja iz besede reforma. In kaj o reformah menijo poslanci in ministri? Islamski teroristi grozijo princu Georgeu. Zaradi grožnje so že povečali varnost v mali šoli, ki jo obiskuje štiriletni princ. Bosna in Hercegovina je ZDA izročila enega najbolj iskanih pripadnikov Islamske države - Mirsada Kandića. Ta je skrajnežem dostavljal samomorilske jopiče, v Sarajevu pa se je pod lažno identiteto skrival več kot pol leta. Neodgovorno smetenje pa bi kmalu bilo usodno za ježa. Tega so reševali v Mariboru, okoli vratu je namreč imel zategnjen in vraščen plastični obroč.