Popolna prepoved plastičnih vrečk, plastičnega pribora in izdelkov z mikroplastiko? 

Podpirate predlog o popolni prepovedi plastičnih vrečk? (Foto: Thinkstock)

Odpadna plastika je resen okoljski problem. V zahodnih razvitih državah gre določen del v reciklažo, v številnih predelih pa plastični odpadki na koncu pristanejo v morju.

Problem plastike je, da se nekatere izdelke uporablja le nekaj minut, dni ali mesecev, razgradnja pa traja tudi več sto let. Pri tem plastika, denimo v morju, razpada na vse manjše koščke, ki jih morske živali zamenjajo za hrano, kar se velikokrat končajo s smrtjo.

V stranki Levica predlagajo prepoved plastičnih vrečk, plastičnega pribora za enkratno uporabo ter izdelkov, ki vsebujejo mikroplastiko. Opozorilo so, da so še posebej problematične tanke plastične vrečke, ki so skoraj brez izjeme uporabljene samo enkrat.

''Poleg plastičnih vrečk največji problem pri odpadni plastiki predstavljajo kozarci, krožnik pribor in druge stvari za enkratno uporabo. Vsi ti izdelki so lahko nadomestljivi z izdelki iz okolju prijaznih materialov in izdelki za večkratno uporabo. A prosti trg tega ne bo naredil, tako kot se ne bo boril proti podnebnim spremembam, saj je trajnostni razvoj zanj 'predrag'. Nepopravljivo škodo in stroške, ki jo povzroča plastična industrija, trpimo vsi. Edina rešitev je prepoved plastičnih vrečk in drugih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo,'' so jasni v stranki.

Trenutne ukrepe pri nas v boju proti plastičnim odpadkom v stranki ocenjujejo kot zelo neambiciozne, zato predlagajo, naj vlada zaostri ukrepe za ''zmanjševanje prodaje in porabe plastičnih vrečk tako, da jih v celoti prepove''.

Podobna prepoved naj po njihovem mnenju doleti tudi plastične kozarce, krožnike in pribor in pa izdelke, ki vsebujejo mikroplastiko, ki se spira v vodotoke - v gospodinjstvih gre večinoma za kozmetične izdelke.