Poslanci pritrdili ideji, da bi prepovedali uporabo plastičnih vrečk

(Foto: Thinkstock)

Poslanci so danes soglasno podprli priporočilo vladi za prepoved uporabe plastičnih vrečk, kozarcev, krožnikov in drugih posod za enkratno pakiranje hrane in pijače ter plastičnega pribora in mikroplastike, ki so ga pripravili v Levici. Kot so poudarili v razpravi, gre za perečo problematiko, ki močno prispeva k onesnaževanju okolja.

V Levici so prvotno želeli doseči prepoved dajanja v promet plastičnih vrečk, kozarcev, krožnikov in drugih posod za enkratno pakiranje hrane in pijače ter plastičnega pribora in mikroplastike. Matični odbor v začetku meseca tega sicer ni podprl, je pa vladi sklenil predlagati, da se na evropski ravni začne zavzemati za prepoved in da s podzakonskimi akti predpiše stroga pravila ravnanja z mikroplastiko s ciljem čim večjega zmanjšanja iznosa mikroplastike v naravno okolje.

Levica je nato z dopolnilom skušala doseči, da bi namesto besede "uporaba" v predlog priporočila vnesli besedno zvezo "dajanje v promet". S tem bi po besedah Violete Tomič (Levica) preprečili stigmatizacijo uporabnikov vrečk in se osredotočili na tiste, ki jih pošiljajo na trg. Poslanci so to na današnjem glasovanju zavrnili s 43 glasovi proti in 38 za.

Z drugim dopolnilom pa so v Levici predlagali, da bi Slovenija pred zavzemanjem za prepoved na ravni EU to implementirala sama. Tudi to so poslanci zavrnili, in sicer s 40 glasovi proti in 39 za.

Kot je na današnji seji dejala Tomičeva, je življenjski cikel tovrstnih plastičnih izdelkov zelo kratek, njihova ponovna uporaba pa ni niti možna niti zaželena. Veliko težavo predstavljajo že na kopnem, še večjega pa, ko enkrat pridejo v morje. "Gre za resen okoljski problem, ki terja radikalno in takojšnje ukrepanje," je opozorila Tomičeva.

Vlada je po njenih besedah s prenosom evropske direktive s tega področja v slovenski pravni pravni red dolgo zavlačevala, ko pa je to uresničila, je člane Levice razočarala. Omejevanje rabe teh izdelkov je po mnenju Tomičeve namreč premilo, vladne uredbe pa so tako po njihovem mnenju nezadostne.