Prebivalci Ojstrice se z načrti za vetrne elektrarne ne strinjajo

Krajani Ojstrice zahtevajo ustavitev gradnje veterne elektrarne. (Foto: iStock)

Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) so dravograjskim občinskim svetnikom in prebivalcem Ojstrice načrte za izgradnjo vetrne elektrarne z več vetrnicami že predstavljali decembra 2014 in marca 2015. Nato so opravili enoletne meritve vetra, ki so pokazale, da je lokacija na Ojstrici vetrno ugodna.

V nadaljnjem postopku je družba DEM pripravila pobudo za umeščanje vetrne elektrarne v prostor oz. pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Ojstrica. Okoljsko ministrstvo pa je že odločilo, da je za te načrte potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Medtem ko so načrti DEM predvidevali osem vetrnih agregatov, pa je po ornitološki predpresoji na območju Ojstrice možno postaviti tri vetrne agregate. To glede na podatke DEM pomeni glede na energetski potencial lokacije tri vetrnice po približno 3,3 megavatov moči, kar skupno znaša približno 10 megavatov moči in med 19 in 23 gigavatnih ur proizvedene električne energije na leto. Takšna naložba je ocenjena na od 11 do 13,5 milijona evrov.

Vse omenjene postopke je danes na zboru krajanov na Ojstrici predstavil direktor DEM Viljem Pozeb, ki je večkrat poudaril, da ne bodo naredili ničesar brez soglasja prebivalcev. Ti pa so danes Občini Dravograd očitali, da doslej o dogajanju niso imeli dovolj informacij in da ob prvih predstavitvah v letih 2014 in 2015 še niso poznali vseh možnih negativnih vplivov vetrne elektrarne na okolje in prebivalce, zato so danes sprejeli sklep, da naj se vse aktivnosti v zvezi z načrti za energetsko izrabo vetra ustavijo.

A kot kaže, vetrnih agregatov na Ojstrici ne načrtuje le DEM, ampak naj bi jih bo navedbah nekaterih prebivalcev na zasebnih zemljiščih načrtovali tudi tuji investitorji. To naj bi jim omogočal občinski prostorski načrt, načrtovali pa naj bi manjše agregate, in sicer do enega megavata moči.