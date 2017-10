Prisrčne živalice na družbenih omrežjih: resnica morda ni tako zelo prisrčna

Po družbenih omrežjih vedno znova naletimo na posnetke divjih živali, s katerimi se slikajo turisti. Pa tudi domačih živali, ki znajo neverjetne trike, so preoblečene v kostume ... Prisrčno, simpatično, zanimivo, ..., kakšne pa so okoliščine, da je taka fotografija nastala? Je žival pri tem trpela? Velikokrat je odgovor da.

Resnica morda ni tako zelo lepa

Še posebej simpatični so čokati loriji, ki so videti žgečljivi, saj dvignejo svoje roke. A resnica je vse prej kot simpatična. Mala živalica je namreč na smrt prestrašena. Dvig rok je njena samoobramba, saj ima pod pazduho žlezo, ki proizvaja strup.

Velikooka žival v ujetništvu se večinoma ne more braniti, saj ji populijo zobe, opozarjajo pri Guardianu. Številni loriji so iztrgani iz svojega naravnega habitata in zapakirani v kletkah prepotujejo pol sveta, da si nekateri bogataši zadovoljijo svoje želje imeti čim bolj eksotično divjo žival. Med bogatimi Arabci je menda zelo priljubljeno tudi, da si za domačega ljubljenčka umislijo geparda.

Čokati loriji naj bi izumrli v prihodnjih petih letih. Povpraševanje na črnem trgu raste tudi, ker se širijo viralni posnetki ''simpatičnih žgečkljivih'' lorijev.

A to vsekakor ni edina žival na družbenih omrežjih, ki je na družbenih omrežjih narobe razumljena, so zapisali pri Guardianu.

Opozorili so na posnetek psa, ki je hodil po zadnjih nogah ... Koliko časa je trajalo učenje, so vprašali. Če pri psu morda še zamižimo vsaj na eno oko, je dejstvo, da medved ne hodi kot človek, zanimiv glas žabice je morda le krik na pomoč, a spletne strani izkoriščajo to za klike, posledično pa lahko to vodi v mučenje živali, so opozorili pri Guardianu.

Z lahkoto obsodimo turiste, ki se slikajo z mladičem delfina, ki posledično pogine, ali pa lastnika, ki je tetoviral mačko ali pujsa, a kaj če morda tudi sami svoji živali povzročamo trpljenje, so opozorili pri Guardianu. Navedli so primer, še posebej razširjen v ZDA, ko lastniki svojim psom ali mačkam za noč čarovnic nadenejo kostum. Problematični so tisti kostumi, ki so pretesni, ki jim pokrijejo ušesa in podobno.

Pri Guardianu so še opozorili na tigre, ki so večinoma drogirani in še kot mladiči odvzeti materam, da se na Tajskem z njimi lahko slikajo turisti, ali pa da turisti lahko jezdijo slone, pa delfini v ujetništvu, da lahko turisti plavajo z njimi ... Veseli smo, da smo korak naprej naredili pri cirkuških živalih, a očitno se ta cirkus zdaj seli na družbena omrežja, so zapisali.

Kako pa vedeti, kdaj je fotografija kruta in kdaj ne? Pri Guardianu so zapisali, da s fotografijo same živali ni nič narobe, ko pa jih začenjamo postavljati v nenavadne situacije, pa se mučenje že lahko začne ...