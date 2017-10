Nove plastenke narejene iz plastike, odvržene v oceane

(Foto: iStock)

Več kot osem milijonov ton plastike vsako leto odvržemo v morja in oceane. Gre za velik okoljski problem, saj plastenka za razgradnjo potrebuje kar 450 let, medtem ko je čas razgrajevanja plastičnih ribiških vrvi še za 150 let daljši.

Ozavestiti moramo dejstvo, da odvržena plastika povzroča veliko škodo v morju živečim živalim in tudi nam samim, saj posledično preko njih strupene snovi v plastiki skozi prehranjevalno verigo pridejo tudi v našo prehrano.

Plastenke Ecover

V Braziliji je na police trgovin prišla plastenka, ki je v 50 odstotkih izdelana iz plastike, ki je prej onesnaževala ocean. Druga polovica pa iz reciklirane plastike. Na plaži v Rio de Janeiru so nabrali okoli osem ton plastičnih odpadkov. Gre za akcijo, ki so se je Brazilci lotili pred Olimpijskimi igrami leta 2016. Odpadni plastiki, ki je pred tem onesnaževala okolje in ogrožala življenjski prostor morskih živali, so dali novo vrednost. Pametno so izkoristili odpadke in iz njih izdelali plastično embalažo za Ecoverjev detergent.

Podjetje se ponaša z izdelavo prve takšne plastenke. Poleg tega so napovedali, da bodo do leta 2020 za vse svoje produkte uporabljali embalažo izdelano iz 100 odstotkov reciklirane plastike. Prvo Ecover plastenko so trgu predstavili že leta 2014, z namenom izboljšati zavedanje o tem, kakšen vpliv ima odvržena plastika na oceane. Tom Domen iz podjetja Ecover je za SkyNews povedal, da je napredek v smeri bolj naravi prijazne uporabe plastične embalaže viden, vseeno pa je potrebno glede tega narediti miselni preskok: "Kako bodo tovarne izdelovale plastično embalažo, kako jo bomo večkrat uporabljali in recikilirali." Poleg tega dodaja, da bi morala industrija glede tako trajnega in težko razgradljivega materiala kot je plastika, prevzeti več odgovornosti: "Zavedamo se, da so to le prvi koraki v pravo smer. Vsi moramo čiščenje oceanov vzeti resno in zmanjšati svojo odvisnost od uporabe plastike".

Mnogi strokovnjaki pa ob tem opozarjajo še, da cilj ostaja predvsem zmanjšanje proizvodnje plastike in njene uporabe.

Podatki so šokantni

V prvem desetletju 21. stoletja smo proizvedli več plastike, kot pa v vseh letih prejšnjega stoletja. Če se proizvodnja in uporaba plastike ne bo zmanjšala, sledi, da bo do leta 2050 teža odvržene plastike presegla težo vseh rib, poroča Fundacija Ellen MacArthur.

V Veliki Britaniji reke iz notranjosti države plastiko odnašajo v okoliška morja. Med leti 2014 in 2015 se je količina plastenk, naplavljenih na britanske plaže zvišala za kar 42 odstotkov.