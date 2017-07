Puščavski pesek zaprašuje ledenike v Alpah, ki se tudi zaradi tega hitreje talijo 

Tudi puščavski pesek dodaja košček k poslabšanju razmer. (Foto: GreenLight WorldFlight)

Slovenskih letalec, biolog in fotograf Matevž Lenarčič je v preteklih dneh skupaj s pilotom Domnom Graufom uspešno opravil meritve koncentracij črnega ogljika in puščavskega peska med poletom od Slovenskih Konjic prek Glossglcknerja in Prievidze do Bukarešte.

Prvi pregledi zbranih podatkov, ki sta jih opravila Griša Močnik in Luka Drinovec iz podjetja Aerosol, so potrdili sume o škodljivih učinkih peska iz Afrike v Alpah.

Meritve nad vzhodnimi Alpami in Karpati so namreč pokazale, da puščavski pesek ob primernem vetru lahko doseže več tisoč kilometrov dolge razdalje in povzroča zapraševanje ledenikov, ki se tudi zaradi tega vse hitreje talijo, so sporočili iz organizacije GreenLight WorldFlight.

Podrobnejšo analizo s primerjalnimi podatki iz inštrumentov, ki so nameščeni na vremenskih postajah Sonnblick v Avstriji in Jungfrau v Švici, bodo opravili v podjetju Aerosol v naslednjih mesecih.

Trenutno je sicer Lenarčič v Sloveniji, kjer čaka na ustrezno vreme za meritve med osrednjimi in zahodnimi Alpami, kar je zadnji, a najbolj zahteven del letošnje misije. Kot so pojasnili, so meritve v Alpah še posebej težavne zaradi močnih in vlažnih jugozahodnih vetrov, ki ustvarjajo nevihte in nalive v celotnem alpskem prostoru.

Močan veter v hribih pomeni pestro in tvegano letenje v turbulentnem ozračju, kar zahteva dobro poznavanje gora in vremena. Zato bo moral Lenarčič počakati na kratkotrajna vremenska okna, ki omogočajo relativno varno letenje.

V ekipi Green Light World Flight pričakujejo, da bodo zadnje meritve opravili najpozneje jeseni, nato bodo na vrsti analize podatkov in izdelava poročila, ki ga bodo predstavili predvidoma tudi v Evropskem parlamentu.