Rezultati zadnjih meritev kričijo k ostrim rezom: izmerili ekstremno povečevanje količine ogljikovega dioksida v ozračju

(Foto: iStock)

Svetovna meteorološka organizacija je objavila rezultate analize prisotnosti ogljikovega dioksida v Zemljinem ozračju v letu 2016. Stanje lahko opišemo z eno samo besedo – katastrofalno. Prisotnost ogljikovega dioksida je v lanskem letu poskočila na novo rekordno raven, in sicer je bila rast za 50 odstotkov višja od povprečne v zadnjih desetih letih. V zadnjih 800.000 letih raven ogljikovega dioksida še ni bila tako visoka.

"Povprečne globalne koncentracije ogljikovega dioksida so lani dosegle 403,3 delca na milijon, medtem ko so bile leta 2015 pri 400 delcih. To je posledica človeških dejavnosti in vremenskega pojava El Nino," so pri WMO zapisali v letnem poročilu. Vremenski pojav El Nino v Tihem oceanu vpliva na vreme po svetu in je bil lani nenavadno velik.

(Foto: Svetovna meteorološka organizacija)

Kaj to pomeni? Če ne zarežemo hitro, ne bomo nikoli uresničili cijev pariškega podnebnega sporazuma

V organizaciji so opozorili, da je treba za uresničitev ciljev pariškega podnebnega sporazuma nujno okrepiti okoljska prizadevanja. "Brez hitrih rezov v emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov bomo do konca stoletja priča nevarnim dvigom temperature, ki bodo precej nad vrednostjo, določeno v pariškem podnebnem sporazumu," so opozorili. Globalni podnebni sporazum, ki ga je decembra 2015 v Parizu sklenilo 195 držav ter EU, določa omejitev dviga globalne temperature za največ dve stopinji Celzija do konca stoletja, z željo približati se 1,5 stopinje. Danes ima 197 podpisnic, ratificiralo ga je 169 držav.

V kakšnem okolju bodo živeli naši otroci? Vsak lahko zmanjša svoj ogljični odtis!

Nenehno poslušamo o podnebnih spremembah in učinkih toplogrednih plinov na naš planet - od vremenskih ujm do pomanjkanja hrane in vode. Dejavnikov, ki vplivajo na te spremembe, je veliko in težko si je predstavljati, da človek kot posameznik lahko kaj naredi proti temu. A v slogi je moč. In z nekaj spremembami življenjskega stila lahko naredimo veliko … Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam bodo pri tem v pomoč.