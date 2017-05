Salvador piše zgodovino - prvi na svetu prepovedal rudarjenje za pridobivanje kovin

To je prelomen korak pri varovanju okolja, potezo Salvadorja, ki je prepovedal rudarjenje mineralov, iz katerih se pridobivajo kovine, ocenjujejo okoljevarstveniki. (Foto: Reuters)

Salvador je prva država na svetu, ki je prepovedala rudarjenje mineralov, iz katerih se pridobivajo kovine. Okoljevarstveniki potezo označujejo kot prelomen korak pri varovanju okolja.

Zakon, ki so ga zakonodajalci sprejeli marca, prepoveduje poskusno izkopavanje ter izkoriščanje oziroma predelavo mineralov za pridobivanje kovin. Po navedbah države, ki je imela po poročanju tiskovne agencije APF v preteklosti spore z velikimi tujimi rudarskimi družbami, je namenjen zaščiti revnih ruralnih skupnosti, ki jih ogrožajo načrtovani rudarski projekti.

Okoljevarstveniki so potezo pozdravili. "To je več kot le novost. Je zakon, ki je nujen zaradi industrije, ki ne prinaša nobenih koristi lokalni skupnosti in ki povzroča hudo onesnaženje vodnih virov in okolja," je dejal vodja okoljske organizacije Salvadoran Ecological Unit.

Ko je bil zakon marca sprejet, je nevladna organizacija MiningWatch Canada dejala, da Salvador 'piše zgodovino', ko je kot prva država v celoti prepovedala rudarjenje za pridobivanje kovin, in izrazila upanje, da bodo druge države v regiji sledile zgledu.