Še eni vrsti ptic se čas na našem planetu očitno izteka  

Populacija rumenookih pingvinov je močno upadla. (Foto: Thinkstock)

Komercialni ribolov je po mnenju okoljevarstvenih organizacij glavni krivec za drastičen upad populacije rumenookih pingvinov na Novi Zelandiji.

Rumenooki pingvini so endemična vrsta na novozelandskem Južnem otoku in na subantarktičnih otokih. Po najnovejših podatkih, ki jih navaja Guardian, tam živi le še okoli 1600 do 1800 teh pingvinov, še leta 2000 so tam našteli 7000-glavo populacijo.

Med nedavno raziskavo v rezervatu Whenua Hou na otoku Codfish so odkrili, da je skoraj polovica populacije, sposobne razmnoževanja, izginila. Tudi drugod po novozelandskih otokih je številčnost populacije najnižja v 27 letih.

Vodja organizacije Forest & Bird (Gozd in ptica) Kevin Hague je komentiral, da glede na to, da na otoku ni plenilcev, vse kaže, da se ptice ujamejo in utopijo v mrežah komercialnih ribičev. Le trije odstotki ladij za ribolov z vlečnimi mrežami imajo neodvisne opazovalce, ki poročajo o smrtih neribolovnih vrst, navaja Guardian.

Hague je povedal, da so prejšnja leta smrt sejala bolezni in visoke temperature, letos pa so ptice izginile iz morja. V neposredni bližini otoka Whenua Hou je več ladij z vlečnimi mrežami in kaže, da se je skoraj polovica populacije ulovila in utopila v eni izmed teh mrež, je še nadaljeval.

Pingvine ogrožajo bolezni, klimatske spremembe, plenilci in ribolov. (Foto: Thinkstock)

Lani so raziskovalci na otoku našli 24 gnezd, letos le 14. Število pingvinov upada tudi na drugih delih Južnega otoka in raziskovalci se bojijo, da se priljubljena ptica, ki je upodobljena tudi na novozelandskem petaku, vse bolj bliža izumrtju.

Vodja sklada za ohranitev vrste Sue Murray je dejala, da so vložili veliko truda v ohranitev te ptice, a se žal soočajo s številnimi težavami - od bolezni do psov in klimatskih sprememb.

Strokovnjak za pingvine z univerze Otago Thomas Mattern zaradi vsega pesimistično verjame, da čas tem pticam na našem planetu izteka.