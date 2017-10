So posledice klimatskih sprememb lahko še hujše, kot so predvidevali?

Temperature oceanov so vse višje. (Foto: AP)

Že desetletja smo seznanjeni s klimatskimi spremembami in njihovimi posledicami, za katere je v veliki meri odgovoren tudi človek. O zgodovini planeta Zemlja, o vseh njenih geoloških in bioloških razvojnih fazah imajo znanstveniki precej podatkov. Narejenih je bilo veliko študij, zadnja nova raziskava francoskih in švicarskih raziskovalcev, objavljena v Nature Communications, pa odpira nova spoznanja in pod vprašaj postavlja do sedaj znane podatke. Globalno segrevanje bi lahko imelo na podlagi novih ugotovitev še hujše posledice od predhodnih predvidevanj.

Raziskava izpodbija načine, s katerimi so raziskovalci do sedaj računali temperature morij in oceanov v zgodovini. Obstaja možnost, da metodologija, ki so jo uporabljali za razumevanje in računanje temelji na napaki. Na podlagi teh podatkov znanstveniki predvidevajo zdajšnje temperature in klimatske spremembe, ki se nam obetajo v prihodnosti. Z novo študijo pa so prišli do spoznanja, da bi lahko bilo razumevanje današnjih klimatskih sprememb nekoliko drugačno, celo hujše.

Nova raziskava, nova spoznanja

Do sedaj so menili, da so bile temperature globin oceanov in površje polarnega oceana sto milijonov let nazaj za petnajst stopinj toplejše kot danes.

Razpoka v ledeni ploskvi na Antarktiki. (Foto: AP)

Do teh ugotovitev so prišli na podlagi preučevanja fosilov in organizmov po vsem svetu, ki so bili najdeni v sedimentih na dnu oceanov, mnogokrat ujeti v enakih plasteh. Ti s pomočjo kisikovih izotopov tvorijo majhne lupinice. Na podlagi vsebnosti kisika pa so potem ocenili temperaturo vode v času fosilov. A pri tem so izpustili enega izmed ključnih dejstev, na katerega so opozorili v novi raziskavi. Količina kisika v teh lupinicah ni konstanta. Spremembe v količini kisika v lupinicah tako ne prinašajo točnih podatkov o spreminjajočih se temperaturah. Ta podatek posledično vpliva na razumevanje današnjih in pravilno napovedovanje temperatur in podnebnih sprememb v prihodnosti. Lahko pomeni tudi, da so ocene paleotemperatur napačne, pravi Sylvain Bernard, ena od glavnih avtorjev nove raziskave.

Skozi geološke dobe so temperature oceanov variirale. To dejstvo je potrebno popolnoma razumeti, saj le na podlagi spreminjanja temperatur v oceanih skozi zgodovino lahko razumemo in pravilno predvidimo podnebne spremembe v prihodnosti, je za Independent povedal Anders Meibom, profesor na eni izmed švicarskih univerz.

Raziskovalci, ki so sodelovali v študiji so že začeli z nadaljnjim delom in poskušajo razumeti kaj temperature oceanov sploh predstavljajo. "Če hočemo ponovno razmisliti o temperaturah oceanov v preteklosti, moramo upoštevati dejstva, ki so bila predolgo spregledana. Lotiti se moramo raziskovanja drugih morskih organizmov, da bomo v popolnosti razumeli, kaj se je v sedimentih dogajalo skozi geološke dobe", je še dodal profesor Meibom.