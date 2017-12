Slovenija reciklira: lani v predelavo skoraj 58 odstotkov komunalnih odpadkov

Državni statistični urad je sporočil, da je Slovenija lani reciklirala skoraj 58 odstotkov v tem letu nastalih komunalnih odpadkov, kar je 35 odstotnih točk več kot v letu 2010 in okoli štiri odstotne točke nad ravnijo lanskega leta.

Stopnja recikliranja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov (razen mineralnih) pa je lani dosegala skoraj 80 odstotkov. To je skoraj 17 odstotnih točk več kot v 2010, dodajajo na statističnem uradu. Stopnja odlaganja teh odpadkov je medtem znašala nekaj več kot štiri odstotke, kar je 20 odstotnih točk manj kot v letu 2010.

V Sloveniji je sicer lani nastalo skoraj 5,5 milijona ton odpadkov, od tega dva odstotka nevarnih. Komunalnih odpadkov je bilo 982.000 ton (skoraj 18 odstotkov vseh nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 67 odstotkov zbranih ločeno. Količina komunalnih odpadkov je glede na leto prej porasla za šest odstotkov.

V Sloveniji je lani nastalo skoraj 5,5 milijona ton odpadkov. (Foto: Damjan Žibert)

Največ komunalnih odpadkov je nastalo v obalno-kraški statistični regiji (577 kilogramov na prebivalca), najmanj pa v zasavski statistični regiji (329 kilogramov na prebivalca).

Skoraj 660.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejšnje leto znižal z 69 na 67 odstotkov.

Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih skoraj 138.000 ton odpadkov (50 odstotkov manj kot v 2015), od tega je bilo 57 odstotkov komunalnih odpadkov. Za polovico manjše količine odloženih odpadkov so posledica izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Vsi mešani komunalni odpadki, ki so nastali lani, niso bili obdelani do konca v istem letu, ampak so bili ali bodo odloženi v letošnjem letu, pojasnjujejo na statističnem uradu.

Uvoz odpadkov se je glede na leto 2015 zmanjšal za skoraj štiri odstotke, izvoz odpadkov pa se je povečal za 40 odstotkov.