Slovenska gospodinjstva se vse bolj zanimajo za lastno proizvodnjo elektrike

Gospa pride k odvetniku, ker se želi ločiti od moža. Odvetnik jo vpraša: '' Ali vaš mož pije?''

''Ne, ne pije.''

''Ali se drogira?''

''Kje pa, sploh ne ve, kaj je to droga.''

'' Ima slabo plačo?''

''Ne, zasluži 4000 evrov na mesec.''

'' Ali vas pretepa?''

''Ne, seveda ne!''

''Slabo skrbi za otroke?''

''Pravzaprav zelo lepo skrbi za njih.''

''Ali vas vara?''

''Nikoli me ni prevaral. On ni te sorte.''

''Vam ne pomaga pri hišnih opravilih?''

''O, pomaga. Veliko postori.''

''Ja, ljuba gospa, zakaj se pa potem želite ločiti od njega?''

''Oh, on res počne vse prav, ampak, da vidite, s kakšnim izrazom na obrazu!!!''