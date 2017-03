Oh to spomladansko čiščenje ...

Spomladi se v večini gospodinjstev odločijo za bolj konkretno čiščenje. Ne glede na to, kako redoljubni smo bili čez zimo, se ob takšnem velikem čiščenju pogosto pokaže, da imamo kar nekaj stvari, za katere ne vemo točno, kam bi jih dali. In ta neodločnost se pozna tudi v naših smetnjakih.

V komunalnih službah, na katere smo se obrnili po nasvete glede spomladanskega čiščenja, so se strinjali, da je največja težava, da pri večjih čiščenjih posamezniki malce pozabijo na ločevanje odpadkov. "Enostavno naročijo keson za mešane odpadke in vanj odložijo vse, česar ne potrebujejo več," pravijo na Snagi Maribor. Kot primer navajajo denimo odpadne pnevmatike in zeleni obrez. Naročilo takšnega zabojnika je sicer ugodnejše, če vemo, da vanj ne bomo odlagali mešanih odpadkov, ampak jih bomo ločili. Če pa posameznih vrst odpadkov ni veliko, pa na Snagi Maribor vsekakor priporočajo, da jih stranke same odpeljejo na zbirne centre.

Ločevanje smeti je v Sloveniji že ustaljena praksa in med vsakdanjimi opravili večini ni težko odlagati smeti v različne zabojnike. A pri večjih čiščenjih na ločevanje kar malo pozabimo, ali pa se nam po dolgem čiščenju ne ljubi več razmišljati in je najlažje vse skupaj dati v zabojnik za mešane smeti. (Foto: Thinkstock)

Načrtujte svoje čistilne akcije!

Zbrane odpadke ljudje pogosto kar odvržejo med preostanek odpadkov oz. t. i. mešane komunalne odpadke in s tem naredijo največje 'zlo', saj se na lahek način znebijo odpadkov, ki bi se lahko enostavno ločili in uporabili v nadaljnjih postopkih reciklaže, brez potrebe po dodatnem sortiranju. Marjetica Koper

Spomladanskega čiščenja se je dobro lotiti z nekim načrtom. Najslabše je, če se lotite pospravljanja v vsakem prostoru po malo, nato pospravljate še okolico hiše, na koncu pa imate različne kupčke smeti in se vam jih ne ljubi več razvrščati. V večini primerov vse skupaj roma v zabojnike za mešane odpadke, medtem ko na Komunali Kranj opažajo, da se ob spomladanskem čiščenju močno poveča količina bioloških odpadkov v rjavih zabojnikih.

V Marjetici Koper svetujejo, da smo že med čiščenjem pozorni na vrsto odpadkov in jih že sproti pravilno razvrstimo. V nasprotnem primeru je poznejše ločevanje odpadkov po vrsti ali frakcijah dolgotrajno in zamudno, seveda tudi neprijetno in vodi do neprimernega in nepravilnega odlaganja.

Če niste prepričani, kako pravilno ločevati odpadke, vam praviloma na komunalnih službah znajo svetovati, številne imajo na spletni strani tudi zbrane nasvete. Na Komunali Kranj v zadnjem času zaznavajo vedno več vprašanj glede pravilnega ločevanja, kar je pohvalno, saj očitno ne manjka takšnih, ki se zavedajo pomembnosti pravilnega ločevanja. "Pomembno je, da vsak občan, ki doma zbira višek odpadkov (spomladansko čiščenje), natančno ločuje odpadke po vrstah in jih v taki obliki tudi pripelje na zbirni center," pravijo. Na ta način oddaja in sortiranje posamezne vrste odpadkov v zbirne zabojnike poteka hitreje.

Kje imamo največ težav, ko gre za ločevanje odpadkov, si lahko preberete TUKAJ.

Za vas smeti, za nekoga pa uporabna stvar

V ljubljanski Snagi so poudarili tudi miselnost, da lahko še koristne in uporabne stvari podarite bližnjim, prijateljem ali tistim, ki si jih ne morejo kupiti. Lahko jih tudi zamenjate, prodate ali pa odnesete v Center ponovne uporabe na Povšetovo 4 oziroma odložite v posebnem kotičku v zbirnem centru Barje. "Tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpadek, pač pa priložnost, da ga v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi posegi dobi drugo življenje," pravijo. "Premislite, ali za staro orodje, odvečne keramične ploščice ali gospodinjski aparat, ki ste ga nadomestili z novim, res ni druge možnosti, kot da jih zavržete," dodajajo.

Ponovna uporaba ni samo skrb za to, da naše odvečne stvari dobijo novega lastnika, pač pa tudi priložnost, da sami z nakupom rabljenih stvari pripomoremo k varovanju naravnih surovin in okolja, pravijo na ljubljanski Snagi. "Z nakupom iz druge roke lahko dosežemo odlično razmerje med ceno in kakovostjo, vsekakor pa rabljene dobrine omogočajo cenejši nakup, pri katerem nismo udeleženi pri izkoriščanju delovne sile," dodajajo.

Če je neka stvar še uporabna, je škoda, da jo preprosto vržete v smeti. Premislite, kako bi jo lahko najbolje uporabili - mogoče bo lahko v kakšni drugi obliki še naprej služila vam, lahko pa z njo razveselite nekoga, ki ravno takšno stvar potrebuje. (Foto: Snaga Ljubljana)

O odlaganju neprimernih in nevarnih odpadkov kar sredi ekoloških otokov

Tako početje je nespametno, pravijo v Marjetici Koper. "Mislimo, da smo se kot družba le dvignili na določeno civilizacijsko raven, ki zavrača odlaganje kosovnih in drugih odpadkov kar sredi urbanih naselij, ob zabojnikih, cestiščih ali v naravi, zato apeliramo na vse, da uporabijo vse možnosti, ki so na voljo za brezplačno odlaganje odpadkov in se izognejo onesnaževanju ter obremenitvi narave in okolja, zlasti pa slabšanju kakovosti življenja v skupnosti," dodajajo.

Ko se med odpadki znajdejo televizorji, sedežne garniture …

Med spomladanskim čiščenjem ne manjka tistih, ki bi se radi znebili tudi večjih predmetov, ki jih ne potrebujejo. In tako brez večjih težav odvržejo televizorje, sedežne garniture, rabljena oblačila, celo hladilnike ali rabljeno pohištvo in pogosto tudi nevarne odpadke kar sredi ekoloških otokov, pravijo v Marjetici Koper. To je hujši okoljski prekršek in je okolju škodljivo ravnanje, ki se lahko kaznuje z visoko globo.

Tudi pri Snagi Maribor opažajo, da so v tem času ekološki otoki, na katerih zbirajo papir, embalažo in steklo, bolj obremenjeni. "Na njih se namreč pogosto znajdejo odpadki, ki tja ne sodijo," pravijo. To je žalostno tudi zato, ker je predaja večine odpadkov, ki nastanejo po čistilnih akcijah, na zbirne centre brezplačna. "S tem, ko onesnažijo ekološki otok z odpadki, ki tja ne sodijo, pa naredijo kar dvojno škodo. Posredno višajo stroške ravnanja z odpadki celotni občini in še kazijo podobo mikro okolja v občini," pravijo na Snagi Maribor.

Obstaja veliko brezplačnih storitev

Komunalne službe ponujajo tako plačljive kot brezplačne storitve, ki posameznikom pomagajo pri čiščenju. Vprašajte svojo komunalno službo, kaj vam pripada. Tako v Komunali Kranj kot pri Snagi Maribor so izpostavili, da je denimo odvoz kosovnih odpadkov v obsegu do dveh kubičnih metrov enkrat na leto brezplačen. "Vendar morajo nastaviti res izključno kosovne odpadke, saj drugih vrst odpadkov pri tem odvozu ne odpeljemo," opozarjajo v Snagi Maribor.

Nevarni odpadki

Zelo pomembno je organizirano ločeno zbiranje nevarnih odpadkov. To so denimo baterije in akumulatorji, odpadno motorno in jedilno orodje, stara zdravila, ostanki barv, topil rastlinskih zaščitnih sredstev, neuporabljena čistila, kozmetična sredstva, strupu, nekatere vrste embalaže, neonska živila in živosrebrne cevi, sestavine, ki vsebujejo PCB, deli elektronskih naprav ter drugi materiali, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi ali živali in za okolje. Preverite, kje vaša komunala zbira takšne odpadke, saj imajo številne tudi premične zbiralnice. Lahko pa se seveda zapeljete tudi do zbirnega centra.

Tudi v ljubljanski Snagi lahko naročite brezplačen kosovni odvoz, če se vam ne ljubi do zbirnega centra, prav tako imajo premične zbiralnice za nevarne odpadke ter odpadno električno in elektronsko opremo.

Ne glede na to, katera komunalna služba vam odvaža odpadke, lahko v današnjem času z nekaj kliki preverite, katere storitve vam ponujajo. Prav tako imajo objavljene nasvete, kako ločevati. Ljubljanska Snaga ima denimo na spletni stani ABC odpadkov, Marjetica Koper pa abecednik.marjeticakoper.si. Pri slednji storitvi je možno uporabiti tudi koledar odvoza odpadkov, v katerem so vključene vse večje akcije zbiranja odpadkov. Trenutno so denimo že vneseni termini odvoza nevarnih odpadkov s premičnimi zbiralnicami. Storitev omogoča hiter pregled lokacij zbiranja, z dodatno storitvijo geolociranja zbiralnice oziroma zabojnikov (GPS signal nas natančno vodi do izbrane lokacije).

"Ni torej nobenega razloga, da bi se odpadki znašli v naravi ali bili kako drugače neprimerno odloženi (npr. med mešane komunalne odpadke, ob ekološke otoke, sredi večstanovanjskih naseljih, na robu cestišč, ipd.), kar poleg okoljske spornosti predstavlja tudi prekršek, za katerega posamezniki tvegajo visoko globo," dodajajo v Marjetici Koper.

Se boste torej letos med spomladanskim čiščenjem spomnili na pravilno ločevanje odpadkov?