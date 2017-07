Strokovnjaki: Le še tri leta časa za rešitev sveta pred podnebnimi spremembami

Cilje pariškega podnebnega sporazuma je še vedno možno doseči, če se izpusti do leta 2020 začnejo zniževati. (Foto: AP)

Celotni ekosistemi se že rušijo, poletni led na Arktiki izginja, koralni grebeni umirajo zaradi visokih temperatur. Strokovnjaki so svetovne voditelje pozvali, naj prisluhnejo znanstvenim dokazom, namesto da "glave tiščijo v pesek".

Če ne bomo resno ukrepali, bo svet proizvedel dovolj ogljikovega dioksida za sabotažo pariškega dogovora v prihodnjih štirih do 26 letih, navaja članek, objavljen v ugledni regiji Nature. Pariški sporazum cilja na omejitev dviga globalne temperature na od 1,5 do dve stopinji Celzija do konca stoletja.

Pod članek, ki je bil objavljen v reviji Nature, se je podpisalo več kot 60 uglednih znanstvenikov, politikov, poslovnežev, okoljevarstvenikov in drugih strokovnjakov.

Globalni izpusti toplogrednih plinov so se v zadnjem obdobju hitro povečevali, v zadnjih letih pa očitno dosegli vrh. A to ni dovolj, so posvarili strokovnjaki s Christiano Figueres, nekdanjo izvršno sekretarko konvencije ZN o spremembi podnebja, na čelu. Izpusti morajo začeti najkasneje po letu 2020 začeti hitro upadati.

Če bi izpusti po 2020 ostali na sedanji ravni ali se še celo povečevali, bi cilji iz pariškega sporazuma postali praktično nedosegljivi. "Zmanjševanje globalnih izpustov je velikanska naloga, a raziskave nam kažejo, da je potrebna, zaželena in uresničljiva."

Človeštvo trenutno proizvaja okoli 41 gigaton ogljikovega dioksida letno. Če bi želeli doseči cilje pariškega sporazuma, mu tako ostaja le še med 150 in 1050 gigaton ogljikovega "proračuna".

Strokovnjaki so ob tem poudarili, da ni smiselno čakati, da bo ves "proračun" počrpan, saj bi to vodilo v izredno ostre spremembe. "Bolj postopno zmanjšanje bi globalnemu gospodarstvu zagotovilo čas za postopno prilagajanje," so dejali.

Ob tem so ljudi pozvali, naj ne izgubijo upanja. "Dobra novica je, da je še vedno mogoče doseči cilje pariškega sporazuma, če se izpusti do leta 2020 začnejo zniževati," so zapisali. Kot pozitivno so med drugim izpostavili, da se je obseg izpustov toplogrednih plinov že ločil od obsega proizvodnje in potrošnje.