Študentka toži državo zaradi 'nerazumnih in napačnih' usmeritev v boju za čisto okolje

Novozelandska študentka toži vlado v upanju, da bi jo tako "prisilila" k hitrejšemu prizadevanju v boju proti podnebnim spremembam.

26-letna Sarah Thompson je danes na višjem sodišču v Wellingtonu sprožila postopek, trajalo pa bo nekaj mesecev, da sodnik izda svojo odločitev.

Thompsonova je po poročanju AP vlado izzvala zaradi njenih obvez, ki vključujejo tudi upoštevanje Pariškega sporazuma, po katerem naj bi država do leta 2030 zmanjšala škodljive izpuste za 30 odstotkov.

V tožbi študentka vlado obtožuje, da so njena prizadevanja "neracionalna, nerazumna, nezakonita in nelogična". Pravi, da mora država sprejeti nove usmeritve. "Hočem, da Nova Zelandija stori več, da vlada resno vzame te cilje. Želim, da ji postane resnično mar za prihodnost mladih prebivalcev te države, saj so oni tisti, ki se bodo morali soočati s posledicami."

Študentka Sarah Thompson, ki se bori za čistejše okolje. (Foto: AP)

Ministrica za okoljske spremembe Paula Bennet je v odzivu na tožbo dejala, da je "Pariški sporazum ambiciozen in pravičen, sprejeli so ga po temeljitem premisleku." Pariški sporazum je najboljša pot k čistejšemu okolju, zatrjuje ministrica. Nova Zelandija je majhna država in tudi če bi popolnoma ustavili izpuste škodljivih emisij, to ne bi naredilo opazne razlike na svetovni ravni.

Sarah Thompson, ki ji zastonj pomagajo različni odvetniki in znanstveniki, so navdihnili drugi svetovni borci za čistejše okolje, med drugim primer iz leta 2015, ko je nizozemsko sodišče državi naročilo, da mora zmanjšati učinke tople grede. Vlada se je na to razsodbo pritožilo.