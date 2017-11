Svetlobno onesnaževanje: v nekaterih državah prave noči sploh ne poznajo več 

Študija nočnih posnetkov Zemlje je pokazala, da umetna svetloba iz leto v leto postaja svetlejša in bolj razširjena. Med leti 2012 in 2016 je umetna zunanja razsvetljava zrasla za več kot dva odstotka.

Nočni posnetki Zemlje so lepi zaradi luči, a te luči nam prinašajo številne negativne posledice. (Foto: NASA)

To za naravo in za človeka ni dobro. Znanstveniki svarijo, da je izguba noči v številnih državah negativno udarila tako na floro in favno kot tudi na zdravje in dobro počutje ljudi.

Študija, ki so jo objavili v Science Advances, je uporabila Nasine satelitske radiometre, ki meri svetlost luči. V nekaterih državah so noči postale precej bolj svetle. Najbolj ''razsvetljene'' države - denimo ZDA in Španija - so ostale enako svetle, močno pa so umetne luči razsejali po državah Južne Amerike, Afrike in Azije.

Le nekaj držav je zmanjšalo količino umetne svetlobe, pa še to iz povsem drugih in ne okoljevarstvenih razlogov - taki dve državi sta Sirija in Jemen, kjer so luči pogasnile zaradi vojne.

Satelitski posnetki Zemlje ponoči so sicer za oko čudoviti, prav nič lepi pa niso učinki.

Že leta 2016 je ameriška zdravstvena organizacija opozorila na širjenje močnih LED luči po mestih, saj je ta tako imenovana modra svetloba, ki je človeku najbolj škodljiva. Opozorili so, naj bodo te luči nastavljene na najmanj možno moder odtenek, saj je ta svetloba vpliva na tvorjenje hormona melatonin, ki vpliva na spanje.

Še huje pa morda ta svetloba udari na nočne živali. Tako denimo želve nočne luči zamenjajo za lunino svetlobo in odtavajo v napačno smer - namesto v morje v smrt, prav tako močno vpliva na insekte ter na nočne ptice selivke.

Christopher Kyba z nemškega raziskovalnega centra za geofiziko v Potsdamu je povedal, da umetna svetloba eden najbolj dramatičnih fizičnih človeških posegov v okolje. On in njegovi kolegi so, kot navaja BBC, pričakovali, da bodo bogata mesta z zamenjavo luči v bolj varčne LED luči postala manj razsvetljena, a to se ni zgodilo.

Še več, ZDA so ostale enako svetle, Velika Britanija in Nemčija pa so še povečale svetlost, je razvidno iz satelitskih posnetkov, čeprav svetlobni senzorji sploh niso sposobni zaznavati modrih odtenkov svetlobe, ki jih oddajajo LED luči. Tako raziskovalci pričakujejo, da bodo razlike v svetlosti pravzaprav še bolj dramatične, ko bodo sateliti zaznavali tudi ta spekter svetlobe.

Svetlobna onesnaženost je velika težava tudi za ljudi, ki pa pravzaprav, kot je za BBC dejal Kevin Gaston z univerze Exeter, ne rabijo ogromno svetlobe, da bi videli bolje. ''Človeški vid temelji na kontrastu ne količini svetlobe. Če bi se izognili slepečim lučem, bi lahko bolje videli tudi z manj svetlobe,'' je razložil. Bolj zatemnjene luči bi prinesle tudi velike energijske prihranke.