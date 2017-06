Svetovni dan varstva okolja nas tokrat opozarja na gibanje v naravi

Varuh človekovih pravic opozarja, da je pozornost politike za okolje prešibka, pripravljenost za iskanje rešitev pa ni na prednostni listi. "Samo sinergična prizadevanja vseh deležnikov za trajnostni razvoj lahko zagotovijo kvalitetno in zdravo življenje," so sporočili iz urada varuha. Država je s svojo pasivnostjo pri reševanju okoljskih vprašanj po mnenju varuha kršila pravico državljanov do zdravega življenjskega okolja, zapisano v 72. členu ustave. "Ta je v nemalo primerih kršena še danes, z zadovoljstvom pa ugotavljamo, da se je skrb ljudi za zdravo okolje in zdravje v teh letih okrepila," so poudarili.