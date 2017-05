Švicarji na referendumu za postopno opustitev jedrske energije

V Švici so danes na referendumu odločali o postopni opustitvi jedrske energije in spodbudah za izkoriščanje obnovljivih virov. Volišča v Švici so se zaprla ob 12. uri, podporniki zakona pa so že začeli praznovati.

"Švica bo končno stopila v 21. stoletje, kar se tiče energije," je dejala poslanka Zelenih v švicarskem parlamentu Adele Thorens Goumaz.

Švicarji so lahko sicer oddali svoj glas že pred današnjim uradnim referendum. Zakon je podprla večina kantonov, le trije od 26 kantonov naj bi sodeč po predčasnih rezultatih zakon zavrnili.

Zakon prepoveduje gradnjo novih jedrskih elektrarn, zaostruje smernice za izpuste avtomobilov in povečuje subvencije za obnovljive vire energije. V okviru zakona bodo spodbujali sanacijo obstoječih stavb, da bodo energetsko varčne.

Nove načrte bodo delno financirali tudi z dodatno obdavčitvijo porabe elektrike. Zakon bo stopil v veljavo v začetku prihodnjega leta.

Švicarji so sicer lansko jesen zavrnili predlog Zelenih, da bi do 2029 opustili jedrsko energijo. Po novem predlogu bodo jedrske elektrarne postopoma izklopili iz omrežja, ko ne bodo več varne. Že sedaj približno 60 odstotkov elektrike v Švici proizvedejo iz obnovljivih virov.