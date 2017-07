Temperaturni rekordi bodo čez nekaj let postali nekaj vsakdanjega

Vročinski val, ki je najprej udaril na Portugalskem ter povzročil uničujoče gozdne požare, veliko preglavic pa naredil tudi prebivalcem Velike Britanije, je posledica podnebnih sprememb, zatrjujejo strokovnjaki. In ne le to - takšni vremenski rekordi bodo vedno bolj pogosti.

Večina zahodne Evrope se je, kot poroča Guardian, junija spopadala z ekstremno visokimi temperaturami, ki bi do leta 2050 prav lahko postale vsakdanjost, kažejo raziskave, zato bi morali vse svoje moči vložiti v poskus znižanja izpustov škodljivih plinov.

Znanstveniki so primerjali temperaturne podatke za zadnjih nekaj desetletij in izračunali, za koliko so se zaradi škodljivih izpustov povečale možnosti za ekstremno visoke temperature.

Ugotovili so, da se je vročinski val, ki je prizadel Portugalsko in Španijo, skoraj zagotovo pojavil zaradi podnebnih sprememb. Na Portugalskem je zaradi hudih gozdnih požarov umrlo 64 ljudi, v Španiji pa so morali zaradi požarov evakuirati 1.500 ljudi.

Visoke temperature so kar štirikrat bolj verjetne v osrednji Angliji, ki je pred kratkim zabeležila najtoplejši dan po letu 1976, ter v Franciji, Švici in na Nizozemskem, kjer so celo sprožili številne ukrepe zaradi visokih temperatur, dodajajo strokovnjaki.

Po Evropi je junija precej gorelo. (Foto: iStock)

Analize je opravila Svetovna meteorološka agencija (WAA), v kateri so številni znanstveniki, ki ugotavljajo povezavo med podnebnimi spremembami in ekstremnimi vremenskimi pojavi. "Odkrili smo jasne povezave med junijskimi temperaturnimi rekordi in podnebnimi spremembami, ki jih povzročamo ljudje," je dejal Geert Jan van Oldenborgh iz WAA.

"Vročina je lahko pogubna, še posebej za otroke in starejše," opozarja Friederike Otto, ki je del ekipe WAA. "Ti ekstremni vremenski pojavi so v Evropi vedno pogostejši. Izjemno pomembno je, da mesta sodelujejo z znanstveniki, ki lahko precej pripomoremo k dvigu kakovosti javnega zdravstva skozi razvoj načrtov, povezanih z vročinskimi pojavi. Podnebne spremembe vplivajo na razvoj posameznih skupnosti, naši načrti rešujejo življenja."

Britanski znanstveniki so v četrtek vlado že opozorili, da je pred časom zavrnila predlog, s katerim bi stavbe zavarovali pred hudo vročino in tako do leta 2040 ogrozila kakšnih 7.000 življenj. Na začetku junija so raziskave pokazale, da v tem trenutku kar tretjini svetovne populacije grozi smrt zaradi hudih vročinskih valov, ki so posledica globalnega segrevanja.

"Vroči meseci v našem podnebju niso več redkost," poudarja francoski raziskovalec Robert Vautard. "Do sredine tega stoletja bodo takšni junijski rekordi postali vsakdanjost v zahodni Evropi, razen če ne naredimo nekaj pomembnih korakov k zmanjšanju učinkov tople grede oziroma globalnega segrevanja."