To je eden najbolj onesnaženih delov sveta, čeprav je nenaseljen 

Na nenaseljenem otoku je kar 18 ton smeti. (Foto: AP)

Eden najbolj oddaljenih koščkov sveta, nenaseljen koralni atol, je hkrati tudi eden izmed najbolj onesnaženih. Na otočku Henderson na vzhodu južnega dela Tihega oceana je po ocenah znanstvenikov največja gostota smeti, kar 99,8 odstotka smeti je plastičnih.

Čeprav so ljudje daleč stran od otoka, je tam kar 18 ton plastike, navaja Guardian. Na atolu je okoli 38 milijonov kosov plastike. Nekatere živali plastične odpadke s pridom izkoriščajo, kot so denimo rakci, ki so v plastičnih škatlicah in drugih vrstah embalaže odkrili nova bivališča, na drugi strani pa je plastika za živali tudi smrtna obsodba.

Otok Henderson (Foto: AP)

Kot opozarjajo, večina smeti - kar 68 odstotkov - ni niti vidnih, okoli 4500 koščkov na kvadratni meter je zakopanih 10 centimetrov v pesku.

Na dan na otok naplavi okoli 13.000 novih koščkov. Jennifer Lavers iz univerze Tasmania je za Guardian dejala, da je količina smeti presegla vsa njena pričakovanja. ''Količina me je pustila brez besed in bolelo me je, da sem morala dokumentirati to stanje,'' je dejala za britanski časnik.

Nekateri plastiko izkoriščajo sebi v prid. (Foto: AP)

Otoček Henderson je sicer na Unescovem seznami svetovne dediščine, saj je na otoku, velikem le 3700 hektarov, kar 10 endemičnih vrst rastlin, prav tako je dom štirim avtohtonim vrstam ptic. Izolacija je otoček in njegove prebivalce do nedavnega ščitila pred vplivom človeka, a očitno lahko dosežemo in vplivamo še na tako oddaljen košček našega planeta.

Tako so znanstveniki februarja poročali o izjemnih količinah strupenega onesnaženja v Marianskem jarku, najgloblji poznan del oceanov.