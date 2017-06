Trenutno lovimo dva- do trikrat več rib, kot nam jih morja lahko trajnostno zagotovijo

V podmornici WWF si lahko obiskovalci nakupovalnega središča v Ljubljani ogledajo podvodni svet prihodnosti. (Foto: WWF Adria )

Da bi povečala ozaveščenost državljanov o problemu praznih morij, je svetovna organizacija za varstvo narave WWF zgradila podmornico, skozi katero je mogoče videti podvodni svet Jadranskega morja čez 30 let. Znanstvene študije WWF kažejo, da so, vsaj kar se tiče staleža rib, prostranstva morij in oceanov omejena.

Trenutno iz morij z različnimi mrežami in drugimi ribiškimi orodji lovimo dva- do trikrat več rib, kot nam jih morja lahko trajnostno zagotovijo. Tako je danes več kot 90 odstotkov ribjih staležev izkoriščenih do maksimuma, ali pa se lovijo prekomerno. Velika ovira na poti k trajnostnemu ribištvu je tudi nenadzorovani in nezakoniti ribolov. Naključni ulov nezaželenih vrst pa še dodatno ogroža morja in uničuje morske ekosisteme, opozarjajo pri WWF.

Poleg morskega življa so posledično ogroženi tudi ljudje, ki jim morje predstavlja vir hrane in zaslužka. ''Izdelki iz ribištva zagotavljajo dnevno potrebo beljakovin za tri milijarde ljudi po vsem svetu, in predstavljajo 20 odstotkov celotnega vnosa živalskih beljakovin. Ribe in ribiški proizvodi so pomemben in dostopen vir beljakovin, še posebej v državah v razvoju (na primer v Bangladešu, Šrilanki in Kambodži), in ponekod predstavljajo kar 50 odstotkov celotnega vnosa živalskih beljakovin v prehrani ljudi,'' so pojasnili.

Hkrati ribe in proizvodi iz ribištva zagotavljajo prihodke za približno 800 milijonov ljudi, ki se ukvarjajo z ribolovom, proizvodnjo rib in povezanimi dejavnostmi.

Dobra novica je, da lahko vsakdo prispeva k reševanju problema. Z izbiro trajnostnih ribiških proizvodov neposredno vplivamo na ponudbo izdelkov v prodajalnah, prav tako pa naše potrošniške navade vplivajo na izboljšanje metod ulova in vzgoja, so še dodali.