V Ljubljani prva brezplačna izposojevalnica oblačil visoke mode

Oblačila so postala potrošna roba, v enem letu se proda neverjetnih 80 milijard novih oblačil. A nizko ceno oblačil plačajo uničeno okolje in izkoriščeni delavci. Da bi ozavestili ljudi in zmanjšali pretirano potrošnjo, so študentje v Ljubljani odprli brezplačno sposojevalnico oblačil visoke mode. Kos oblačila si rezervirate preko aplikacije, ga nosite dva tedna, potem pa operete in daste naprej.