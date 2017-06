V natečaju Moja reka si sodelovalo več kot 15 tisoč prostovoljcev

Natečaj Moja reka si 2017, ki ga organizira Coca-Cola Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Savsko komisijo in Turistično zvezo Slovenije, nadaljuje s spodbujanjem organizatorjev čistilnih akcij, ki potekajo v Sloveniji v posredni ali neposredni bližini rek, ki jih organizirajo različna društva, organizacije in posamezniki.