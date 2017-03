V Vietnamu zasegli pet zamrznjenih tigrov brez notranjih organov

Vietnamska policija je v hiši v zamrzovalni skrinji odkrila pet zamrznjenih tigrov brez notranjih organov. Poginule zveri, ki so bile težke od 100 do 150 kilogramov, so zasegli, je sporočil tiskovni predstavnik policije. Sumijo, da so jih ubili z namenom, da bi njihove dele prodali naprej kot zdravilo.

V Aziji se dele tigrov uporablja za izdelavo različnih zdravilnih pripravkov. Na črnem trgu stane pet kilogramov paste iz tigrovih kosti približno 5.000 evrov. Uporabljajo pa jo za hitrejše zdravljenje in celjenje. Pomagala naj bi tudi pri revmi in malariji. Razni zvarki iz tigra pa veljajo za afrodiziak.

V Aziji dele tigrov uporabljajo za izdelavo različnih zdravilnih pripravkov. (Foto: AP)

Policija je tigre našla v okviru racije v provinci Nghe An v ponedeljek. Zaenkrat niso aretirali še nikogar. Lastnik hiše se namreč nahaja v tujini.

Tigri veljajo za ogroženo vrsto. Na svetu naj bi živelo še približno 3.000 do 5.000 prostoživečih tigrov. Nekoč so bili pogosti tudi v vietnamskih gozdovih, vendar strokovnjaki pa niso več prepričani, ali je tam še kak prostoživeč primerek, jih pa pa gojijo na posebnih kmetijah.