Varčujete z energijo? Brez velikega truda lahko veliko prihranite

6. marca obeležujemo svetovni dan varčevanja z energijo. Slovenci se čedalje bolj zavedamo pomena učinkovite rabe energije, pri čemer sta po izsledkih raziskave o energetski učinkovitosti Slovenije REUS (iz leta 2015) za posameznike največji spodbudi prihranek denarja in varovanje okolja.



Še vedno ogromno prostora za izboljšave





Merjenje toplotnih izgub stavbe. (Foto: Thinkstock)

V gospodinjstvih so še vedno veliki potenciali za zmanjšanje porabe električne energije, ugotavljajo avtorji raziskave, objavljeni na spletni strani pozitivnaenergija.si. Največji potencial vidijo v izolaciji energetsko neučinkovitih stavb. Takšnih je v Sloveniji večina, čeprav se predvsem pri večstanovanjskih situacija popravlja. Prav tako so velike možnosti za prihranke na področju ogrevanja in priprave tople vode, kjer prevladujejo energetsko neučinkoviti sistemi.



So pa ugotovili tudi kar nekaj pozitivnih sprememb navad: v večini stanovanj je v ogrevalni sezoni temperatura enaka priporočeni. Ta naj bi v bivalnih prostorih znašala med 19 in 22, v spalnici pa med 15 in 18 stopinjami Celzija. Pogostejša je postala tudi raba termostatskih ventilov.



Manj spodbudno je obnašanje pri prezračevanju. "Delež stanovanj, ki ima skoraj ves čas okno odprto, se je povečal. Med temi stanovanji jih večina ne zapira radiatorskih ventilov med prezračevanjem," je pokazala raziskava, ki je leta 2015 zajela 1006 gospodinjstev. Priporočeno je pet- do desetminutno odpiranje oken na stežaj na vsake tri ure. V primerjavi z ves čas odprtimi okni na nagib na tak način prihranimo približno 15 odstotkov energije za ogrevanje in emisij ogljikovega dioksida, lahko preberemo na spletni strani pozitivnaenergija.si – portala za spodbujanje prihrankov, učinkovitega in okolju prijaznega ravnanja z energijo.





Varčujete z energijo? (Foto: Thinkstock)

Veliko lahko storimo z namestitvijo energetsko učinkovitih žarnic oziroma sijalk ter z ugašanjem luči, ko jih ne potrebujemo. Energijo prav tako lahko prihranimo, če perila ne peremo pri maksimalnih temperaturah. To sicer še vedno počne več kot četrtina gospodinjstev. Skoraj polovica jih električne kuhalne plošče ne ugaša predčasno, več kot petina pa jih ima v hladilniku nastavljeno nižjo temperaturo od priporočene. Največ gospodinjstev uporablja računalnik in televizor od tri ure do deset ur na dan, pri tem pa ju ne izklopi, ko ju ne uporablja, še povzemajo izsledke raziskave.



Gospodinjstva za dnevne prevoze daleč najpogosteje uporabljajo avtomobil, ki je najmanj učinkovito prevozno sredstvo.