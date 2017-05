Več belih morskih psov dokaz, da je morsko okolje ob Kaliforniji bolj zdravo

Čeprav morski psi povzročajo nočne more in ob kalifornijski obali zadnje čase beležijo več napadov, je to, da je teh plenilcev vse več, z vidika okolja dobra novica. Napadajo mladi beli morski psi, ki sicer ne 'lovijo' ljudi, pač pa gre za naključja. A dejstvo, da je teh živali več, kaže da morsko okolje ob Kaliforniji postaja bolj zdravo in da so prizadevanja ekologov obrodila sadove.