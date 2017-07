Večino globalnih industrijskih izpustov toplogrednih plinov lahko pripišemo le 100 podjetjem

Med vsemi onesnaževalci sicer po izpustih prevladuje kitajska premogovniška industrija. Med podjetji pa so največji onesnaževalci ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Peabody in BHP Billiton. Med državnimi entitetami so tudi Saudi Aramco, Gazprom in National Iranian Oil. (Foto: AP)

Več kot 70 odstotkov globalnih industrijskih izpustov toplogrednih plinov od leta 1988 je proizvedlo le 100 podjetij, ugotavlja poročilo Carbon Majors Report. Dobro polovico vseh izpustov je mogoče pripisati 25 podjetjem oziroma entitetam, so posvarili strokovnjaki.

Poročilo, ki sta ga pripravili nevladna okoljska organizacije CDP ter Climate Accountability Institute, kaže, kako lahko razmeroma majhna skupina proizvajalcev goriv v rokah drži ključ do sistemskih sprememb v izpustih ogljika, je opozoril tehnični direktor pri CDP Pedro Faria.

100 aktivnih proizvajalcev fosilnih goriv je povezanih z 71 odstotkov globalnih izpustov toplogrednih plinov od leta 1988 - leta, ko je z ustanovitvijo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) svet uradno priznal vlogo človeka v podnebnih spremembah, so zapisali v CDP.

Raziskovalci so informacije pridobili iz javno dostopnih baz, poročilo pa oblikovali kot prvega v nizu, ki naj bi razkrival vlogo podjetij in vlagateljev v boju proti podnebnim spremembam. Kot poudarjajo v CDP, želijo povečati preglednost med proizvajalci fosilnih goriv in vlagateljem pomagati razumeti izpuste, povezane z njihovim denarjem.

Analiza je pokazala, da so proizvajalci fosilnih goriv v zadnjih 28 letih ustvarili 833 gigaton ogljikovega dioksida ali njegovega ekvivalenta. Za podobno količino - 820 gigaton - je bilo pred tem potrebnih 237 let od začetka industrijske revolucije (1751). Ta številka ne vključuje le izpustov, ki so nastali ob delovanju družb, ampak tudi izpuste, ki so nastali ob kurjenju goriv izpod njihovih rok.

100 najbolj "umazanih" podjetij je od leta 1988 proizvedlo 636 gigaton izpustov. Od tega je 59 odstotkov povezanih s proizvajalci v državni lasti, 32 odstotkov s podjetji, ki kotirajo na borzi, ter devet odstotkov z zasebnim kapitalom.

Med podjetji, katerih delnice kotirajo na borzi, so največji onesnaževalci ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Peabody in BHP Billiton. Med državnimi entitetami so tudi Saudi Aramco, Gazprom in National Iranian Oil. Med vsemi onesnaževalci sicer po izpustih prevladuje kitajska premogovniška industrija.

Sicer pa imajo vlagatelji izbiro, opozarja britanski Guardian. V okviru iniciative RE100 se je skoraj 100 podjetij, med njimi Apple, Facebook, Google in Ikea, zavezalo 100-odstotno obnovljivi energiji. Volvo je pred kratkim napovedal, da bodo do leta 2019 električni ali hibridni prav vsi njegovi avtomobili.