Velikega koralnega grebena v zdajšnji obliki ni mogoče več rešiti 

Veliki koralni greben je žrtev podnebnih sprememb. (Foto: AP)

Velikega koralnega grebena ni mogoče več rešiti, saj je zaradi beljenja preveč poškodovan, ugotavljajo avstralski znanstveniki. Grebenu škoduje segrevanje oceanov in vsa večja zakisanost in okoli 95 odstotkov grebena je prizadetih zaradi beljenja, je pokazala študija, ki so jo izvajali v lanskem letu.

Študija je še pokazala, da je bilo beljenje lani še hujše, kot so pričakovali, še vedno pa jim manjka ocena vpliva v zadnjih nekaj mesecih.

''Količina odmrlih koral v letu 2016 je precej večja od ocen in kot pričakujemo, bomo tudi do konca letošnjega leta videli propadanje,'' so sporočili znanstveniki.

Najhuje je prizadet severni del na območju Port Douglasa. Tam je odmrlo kar 70 odstotkov koral, na celotnih 700 kilometrih pa je odmrlo 29 odstotkov koral. Na drugi strani pa so si korale na južnem delu opomogle. Podobne vzorce opažajo tudi v letošnjem letu.

Strokovnjaki se strinjajo, da morajo ohraniti funkcijo grebena, ki ga v zdajšnji obliki zagotovo ne bo mogoče ohraniti. ''Ohranitev ekološke funkcije'' pomeni, da bodo skušali ohraniti bogate ekosisteme, ki so se razvili na koralnih grebenih, ni pa nujno, da bodo grebeni videti oziroma da bodo sestavljeni tako kot so danes.

Beljenje je predvsem posledica podnebnih sprememb, zato je nujno zmanjšanje količin izpustov ogljikovega dioksida, da bodo lahko kolikor toliko ohranili.

Beljenje koral je izguba sožitja med koralami in algami. Alge koralam dajejo hranila, korale pa algam posredujejo ogljikov dioksid in anorganske snovi. Alge so tudi v veliki meri zaslužne za barvno koral, zaradi različnih stresnih vzrokov korale prekinejo sožitje in tako korale postanejo svetlejše ali celo bele.