Beljenje zajelo že dve tretjini Velikega koralnega grebena

Veliki koralni greben, ki se razteza ob vzhodni avstralski obali, umira. Znanstveniki so že drugič v zgolj 12 mesecih opazili obsežno beljenje koral. Medtem ko je bil lani ta pojav najbolj izrazit na severnem delu tega več kot 2300 kilometrov dolgega grebena, je tokrat na udaru osrednji.

Globalno segrevanje je največja grožnja koralnemu grebenu. Ker se temperature višajo, bo teh pojavov čedalje več in več. Otoplitev za eno stopinjo Celzija je povzročila že štiri beljenja v zadnjih 19 letih. Zmanjšati moramo izpuste toplogrednih plinov, čas pa se nam hitro izteka. Terry Hughes

"Skupaj je beljenje zajelo že 1500 kilometrov grebena, neprizadeta ostaja samo južna tretjina," je skrb zbujajoče izsledke povzel Terry Hughes, direktor inštitucije ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, ki preučuje stanje koralnega grebena. "Beljenje povzročajo rekordno visoke temperature, ki so posledice globalnega segrevanja," je dodal. Medtem ko so lani del krivde za to lahko pripisali pojavu El Nino, letos tega ne morajo storiti.

"Pobeljene korale niso nujno mrtve, a kljub temu pričakujemo velike izgube," je dejal James Kerry. Biolog, ki je bil zadolžen za opazovanje stanja koral iz zraka, je še izpostavil, da so tokrat četrtič zabeležili obsežno beljenje koral na Velikem koralnem grebenu. To se je zgodilo tudi leta 1998, 2002 in, kot že omenjeno, 2016.

Prav dejstvo, da se je ponovilo tako kmalu, povzroča dodatno skrb. "Tudi najhitreje rastoče korale potrebujejo vsaj deset let, da se obnovijo. Dva tako obsežna pojava beljenja v zgolj 12 mesecih zato pomenita, da del grebena, ki je bil prizadet leta 2016, skoraj ni imel možnosti za okrevanje," je še dodal.

Zemljevida prikazujeta le območja z največ in najmanj beljenja. Z rdečimi pikami so označena tista, kjer je prizadetih več kot 60 odstotkov koral, z zelenimi pa tista, kjer je prizadetih manj kot 10 odstotkov. (Foto: ARC Centre of Excellence of Coral Reef Studies)

Beljenje pa ni edini udarec, ki ga je to naravno čudo doživelo v zadnjem času. Konec marca je namreč greben močno poškodoval tropski ciklon Debbie. Ker je bil zelo močan, hkrati pa se je premikal počasi, je naredil ogromno škodo. Prizadet naj bi bil 100 kilometrov dolg odsek, ki je najhujšemu beljenju ubežal.