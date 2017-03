VIDEO in FOTO: Kako iz embalaže za mleko dobimo robčke? Poskusili smo tudi sami, v resnici je dokaj enostavno

Življenjska pot kartonske embalaže, znane pod imenom Tetra Pak, v kateri kupujemo mleko, jogurte, sokove in podobno, se ne zaključi, ko vsebino popijemo. Če embalažo odvržemo v rumeni zabojnik, ta iz sortirnice odpotuje v papirnico, kjer jo predelajo in iz pridobljenih surovin izdelajo nove izdelke, po novem tudi papirnate robčke.

Delež recikliranja odpadne embalaže Tetra Pak v Sloveniji v zadnjih letih precej narašča, še dodaten zagon pa bi lahko prinesel prvi projekt krožnega gospodarstva o tej embalaži pri nas. Ta projekt so danes podrobneje predstavili predstavniki sodelujočih podjetij na čelu z družbo Tetra Pak in skupnostjo EKO iniciativa. Povezane družbe so sklenile, da bodo iz embalaže izdelovale uporabne higienske robčke, servete in ostale izdelke. Kupcem bodo od 30. marca do 30. aprila v Mercatorjevih hipermarketih delili pakete teh robcev, z njimi pa bodo založili tudi nekatere zaposlene. Hkrati bodo potekali praktični prikazi recikliranja, kakršnemu smo bili danes priča tudi sami.

Reciklaža kartonske embalaže? Nič lažjega!

Kot nam je že takoj na začetku prikaza pojasnil Gregor Cerar, eden glavnih koordinatorjev danega projekta, pri recikliranju embalaže Tetra Pak ne gre za nikakršno znanstveno fantastiko. V postopku ne potrebujemo kemikalij in blazno prefinjene tehnologije. Embalažo namreč v 75 odstotkih sestavlja karton, preostanek pa sestavljata plastična folija (polietilen) in aluminij. Kot je pojasnil, karton proizvajajo iz lesene kaše, ki je pridobljena iz predelanega lesa, večinoma iz odgovorno upravljanih gozdov s certifikatom FSC (Forest Stewardship Council). Plastika varuje embalažo pred vlago, aluminij pa varuje izdelek pred svetlobo, mikroorganizmi in zrakom.

V prikazu smo pravilno sploščeno kartonsko embalažo najprej raztrgali na manjše kose, nato jo odvrgli v tako imenovan mini pulper, oziroma v nekakšen mešalnik. Po desetih minutah mešanja ambalaže v vodi, se je ta popolnoma razgradila. Plastični in aluminijasti deli so odstopili od kartona, v vodi je ostala tako imenovana pulpa - čista celuloza.

V naslednjem koraku smo vsebino posode zlili v posebno korito s sitom. Vodo smo odcedili in kartonske ostanke potlačili. Nas je sicer že preganjal čas, a če bi zadevo ustrezno posušili, bi imeli na koncu v rokah prav lep kos kartona.

Po enakem postopku odpadno embalažo Tetra Pak reciklirajo v papirnicah. Kot je pojasnil Cerar, pri nas sicer nimamo papirnice, ki bi to opravljala, saj da Slovenci zberemo premalo tovrstvne embalaže, zato jo odvažajo v Italijo, natančneje v papirnice družbe Lucart. Zaenkrat sta se projektu pridružili družbi Ljubljanske mlekarne in Dana, v skupnosti EKO iniciativa pa upajo, da se bodo projektom krožnega gospodarstva kmalu pridružili tudi ostali.

“Ljudje porabimo v enem letu toliko naravnih virov, kolikor jih je planet sposoben proizvesti v letu in pol. Surovinam moramo podaljšati vrednost in življenjsko dobo ali pa bomo do leta 2050 potrebovali tri planete Zemlja. Tem vprašanjem se vedno bolj posvečajo tudi aktualne okoljske politike EU z namenom izboljšati kakovost okolja, eno od vodilnih pobud je tudi učinkovita raba virov in zapiranje snovnih tokov. Z ločenim zbiranjem embalaže mleka in sokov (KEMS) končni uporabniki postanemo sami sebi vir kakovostne surovine, delujemo krožno in trajnostno za potrebe svoje lokalne skupnosti,” pravijo.