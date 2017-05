VIDEO: Sončni elektrarni je pametno dodati tudi toplotno črpalko

Na prvi pogled daje občutek kot bi brali scenarij prihodnosti, toda ta prihodnost se dogaja tukaj in zdaj.

Samooskrba z elektriko je s samooskrbnimi sončnimi elektrarnami postala realnost, toda tudi ta mora biti upravičena, saj je na prvi pogled dražja od običajnega električnega priključka. Ko se odločite za sončno elektrarno, ta postane smiselna šele takrat, ko se s sončno energijo napajajo veliki porabniki, kot denimo električni avtomobil in toplotna črpalka.

Slovensko inovativno podjetje Kronoterm je na tem področju pravi pionir in v paketu s sončno elektrarno, ki ga ponujajo pri Gen-i. Toda državna uredba o samooskrbi z električno energijo ureja tudi sistem, kako se odjemalec lahko priključi. To imenujejo sistem neto meritev, ki deluje na osnovi dvosmernega števca in pravi, da sončna elektrarna ostane priključena na elektro-energetskem omrežju in ob višku proizvodnje elektrike iz sončne elektrarne oddaja v omrežje (podnevi), ko proizvodnje ni (ponoči), pa jo objekt jemlje iz omrežja. Največja nazivna moč samookrbne sončne elektrarne je omejena na 11kW, oziroma ne sme presegati priključka za lastni odjem.

Samookrba z energijo je vendarle korak v smer, ki jo načrtuje Evropska Unija. Čez 4 leta bodo vse novogradnje morale zadostiti zahtevam po energetski samozadostnosti, brez lastne proizvodnje energje pa to seveda ne bo mogoče.