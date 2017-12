VIDEO: Srceparajoči posnetki sestradanega severnega medveda: 'To je obraz klimatskih sprememb'

Severni medvedi so simboli podnebnih sprememb, saj je Arktika zaradi globalnega segrevanja najbolj na udaru. Površina morskega ledu se krči, s tem pa se krčijo tudi možnost preživetja. Beli medvedi, pa tudi številne druge vrste na tem predelu sveta, so odvisni od morskega ledu, saj je ključen pri lovu in dostopu do kopnega, počitku in vzgoji mladičev. A žal ključni možje v boju za ohranitev zdravega planeta mižijo ali gledajo stran.

Če ravno nimate kamna namesto srca, vas bodo sledeči posnetki in fotografije pretresli. To je današnja realnost. Severne medvede čaka počasno in kruto izumiranje zaradi podnebnih sprememb, katerih vzroki tičijo v človeškem delovanju.

''Tako je videti sestradan - ne star - severni medved. Mišično pojemanje. Nobene energije nima. To je počasna, boleča smrt. Ko znanstveniki svarijo, da bodo severni medvedi izumrli v prihodnjih 100 letih, pomislim na 25.000 medvedov, ki bodo umirali na tak način,'' je zapisal avtor posnetkov Paul Nicklen, soustanovitelj organizacije Sea Legacy, ki se bori za ohranitev zdravih oceanov, in fotograf pri National Geographicu.

''Tu ni rešitve v smislu skupine Band aid. Tu ni šlo za rešitev tega individualnega medveda. Ljudje mislijo, da lahko v oceane postavimo platforme ali pa da nahranimo lačnega medveda. Preprosta resnica je takšna: če se bo Zemlja še naprej segrevala, bomo izgubili medvede in celotni polarni ekosistem,'' je nadaljeval.

Fotograf je pojasnil, da velik samec ni bil star in da je zagotovo poginil v nekaj urah ali dneh po nastanku posnetka. A vseeno avtor posnetka ohranja upanje: ''Tu so rešitve. Zmanjšati moramo ogljični odtis, jesti pravo hrano, ustaviti izsekavanje gozdov in začeti Zemljo - naš dom - postavljati na prvo mesto.''

Dogajanje na severu je močno ganilo tudi fotografinjo Cristino Mittermeier. ''Moje srce poči, ko vidim to fotografijo. Jokali smo, ko smo snemali tega umirajočega medveda. To je obraz klimatskih sprememb. Medved le s težavo stoji na nogah v njegovih zadnjih dneh na planetu,'' je zapisala in dodala, da je ekipa Sea Legacy avgusta potovala na Arktiko in videla tako zdrave kot lačne medvede. ''Ker podnebne spremembe napredujejo, vidimo manj zdravih in več sestradanih medvedov. To je srce parajoča resničnost našega trenutnega življenjskega sloga. Vsak izmed nas mora ukrepati,'' je bila jasna.