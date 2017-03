VIDEO: Teh tigrov je na svetu le še nekaj več kot 200

Okoljevarstvenike so razveselili posnetki kritično ogroženih indokitajskih tigrov, ki jih je na svetu le še okoli 220, včasih pa so zavzemali večino Azije.

Kamere so posnele mlajše tigre. (Foto: AP)

Tajski oddelek za nacionalne parke je postavil kamere, ki so ujele dva mlajša tigra, iz česar je jasno, da se v tajski džungli tigri parijo. To jim daje upanje, da vrsta vseeno še ne bo tako hitro izginila.

Tajske oblasti so pojasnile, da so tako dobili dokaze za obstoj druge populacije, sposobne parjenja na vzhodu Tajske. Ena skupina še obstaja na zahodu države v parku Huai Kha Khaeng.

Organizacije za zaščito živali pravijo, da na svetu živi le 221 idokitajskih tigrov, večinoma le v dveh azijskih državah - na Tajskem in v Mjanmaru. Bojijo se, da so tigri, nekoč živeči v vejem delu Azije, že izumrli na Kitajskem, v Kambodži, Laosu, Vietnamu in v večjem delu Mjanmara. Ta podvrsta tigrov je manjša od bengalskih ali sibirskih tigrov.

Indokitajskih tigrov naj bi bilo na svetu le še 221. (Foto: AP)

Vrsta je ogrožena zaradi lova, divjega lova in izgube življenjskega prostora. ''Divji lov in tihotapljenje z divjimi živalmi sta najhujši grožnji tigrom, katerih populacije so s 100.000 živali v enem stoletju padle na vsega 3900,'' so dejali v organizacijah.