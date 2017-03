Ministrstvo namerava prepovedati brezplačne plastične vrečke

Trgovci ne bodo več smeli brezplačno ponujati plastičnih vrečk. Izjemoma le pri prodaji svežih živil, ki niso pakirana. (Foto: iStock)

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo sveženj ukrepov, s katerimi nameravajo zmanjšati potrošnjo plastičnih vrečk. Gre za usklajevanje z evropsko direktivo, ki nalaga, da morajo države članice Evropske unije sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Uredbi glede plastičnih vrečk sta v javni razpravi. Svoje pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 3. maja 2017, na elektronski naslov ministrstva: gp.mop@gov.si.

Slovenija bo to vsebino v svoj pravni red prenesla s spremembami in dopolnitvami Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. "Predloga uredb predvidevata prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk, razen tam, kjer jih bodo kupci uporabili za sveža živila, ki niso predpakirana," so zapisali na ministrstvu.

Evropska direktiva z zahtevo po zmanjšanju potrošnje plastičnih vrečk prispeva k odpravljanju smetenja, spreminjanju vedenjskih vzorcev potrošnikov in spodbujanju preprečevanja odpadkov. Okoljski cilj je zmanjšati letno raven potrošnje teh vrečk. Do konca leta 2019 bi radi število lahkih plastičnih nosilnih vrečk omejili pod 90, do konca 2025 pa je cilj, da se potrošnja teh vrečk zmanjša na manj kot 40 na osebo.

Rok za prenos direktive je sicer potekel 27. novembra 2016, Evropska komisija je Sloveniji zato 24. januarja 2017 izrekla uradni opomin.

Direktiva nalaga tudi, da prodajna cena vrečke ne sme biti nižja od nabavne cene te vrečke, po kateri jo je distributer kupil od predhodnega dobavitelja. "Ta obveznost bo veljala za vsa prodajna mesta, na katerih so kupcem na voljo plastične nosilne vrečke. Izjema so zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki jih bodo kupci uporabili za sveža živila, ki niso predpakirana, npr. sadje in zelenjavo. V vseh drugih primerih pa bodo tudi te vrečke plačljive. Večina sadja in zelenjave, pa tudi sveži mesni izdelki, v maloprodaji niso predpakirani, kar izhaja iz navad potrošnikov, da želijo sami izbirati posamezne kose sadja in zelenjave, meso pa postreže mesar v mesnici ali v posebnem oddelku v sklopu trgovine. Na prodajnih mestih sadja in zelenjave so potrošnikom na voljo brezplačne zelo lahke plastične nosilne vrečke manjšega volumna, s čimer se že vrsto let zagotavlja uveljavljanje načela varne hrane glede omejevanja prenosa škodljivih snovi z ene vrste sadja ali zelenjave na drugo vrsto, uporaba teh vrečk pa prispeva tudi k temu, da se zavrže manj hrane," so še zapisali na ministrstvu.

Proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk bodo morali plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo in okoljsko dajatev ne glede na količino takih vrečk, ki jih bodo letno dali v promet.

Proizvajalci in trgovci bodo morali voditi evidence o plastičnih vrečkah, ki jih dajejo v promet

Podatkov o tem, koliko teh vrečk porabimo v Sloveniji ni, saj jih doslej nihče ni spremljal. Za zmanjševanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pa so ključni prav natančni in pravilni podatki. Ministrstvo zato predvideva, da bodo morali proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk voditi evidenco o masi vrečk, ki jih dajo v promet, povprečni masi ene vrečke, debelini njene stene in vrsti plastičnega materiala, iz katerega je izdelana. O tem bodo morali poročati obračunu okoljske dajatve.

"Iz cilja zmanjšanja potrošnje bodo izvzete samo zelo lahke plastične nosilne vrečke, uporabljene za sveža živila, ki niso predpakirana. Distributerji, ki bodo take vrečke dajali kupcem na voljo tudi za predpakirana živila ali za neživilske izdelke, bodo morali zato o tem voditi evidenco in poročati o številu prodanih takih vrečk," pravijo na ministrstvu.

Poleg tega bodo vzpostavili tudi evidenco oseb, ki embalažo dajejo v promet. "Na podlagi podatkov iz te evidence bo mogoče oceniti potrebo po spremembi količinskega praga, pod katerim osebam, ki dajejo embalažo v promet, ni treba plačevati stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Zaenkrat je ta prag postavljen pri 15.000 kg," še pravijo na ministrstvu.

Plastične vrečke so veliko breme za okolje, saj se prepogosto znajdejo v naravi, rekah, morju ... (Foto: iStock)

Cilj je ozaveščati tudi potrošnike

V predlogih uredb je kot cilj naveden tudi ozaveščanje potrošnikov o vplivu lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje. S tem bi radi ljudi pripravili do tega, da bolje skrbijo za okolje, se zavedajo vpliva plastičnih vrečk na okolje in spremenijo svoje dosedanje dojemanje plastike kot neškodljivega in poceni blaga. Potrošniki naj bi torej v prihodnje dobro premislili, preden bi posegali po teh vrečkah.

V preteklosti so trgovci že samoiniciativno izvajali akcije in potrošnike pozivali k uporabi vrečk za večkratno uporabo iz močnejših materialov. Te so pogosto tudi brezplačno razdeljevali kupcem. Ministrstvo ocenjuje, da se je potrošnja plastičnih nosilnih vrečk – tudi zaradi takšnih akcij – v Sloveniji v preteklih letih zmanjšala. A, uradne statistike, kot rečeno še ni.