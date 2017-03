Z veslanjem po reki Soči opozarjajo na škodljive posledice zajezitev rek

Skupina 30 kajakašev se je podala na štiridnevno veslanje po Soči. (Foto: WWF Adria )

Skupina 30 kajakašev iz vse Evrope se je podala na popotovanje po naši smaragdni Soči, s čimer želijo spodbuditi ohranitev naravnih rek. Gre za del kampanje Balkan Rivers Tour, poleg Soče je letos v ospredju tudi Morača.

Pri WWF Adria in Leeway Collective so pojasnili, da tako želijo opozoriti na škodljive posledice, ki jih povzročajo jezovi na rekah. S temi ovirami se bodo soočili tudi kajakaši, saj bodo morali med štiridnevnim veslanjem po naši smaragdni Soči od izvira pod Vršičem pa vse do italijanske Isola della Cona, naravnega rezervata, kjer Soča konča svojo pot, zaobiti kar sedem jezov. Kajakaši bodo med spustom s fotografijami in videi dokumentirali tudi drastično spremembo, ki jo doživi reka pred in po jezu, so pojasnili.

Reke so namreč vir energije in tako so na marsikateri zrasle hidroelektrarne. ''Čeprav so bile evropske reke zadnje stoletje pod velikim pritiskom hidro-energetskih lobijev, so se nekatere uspele obdržati v prvotnem stanju. Te so lahko zgled in dokaz, da obstaja druga pot. Ni boljšega primera kot je reka Soča – njen zgornji, nepregrajeni tok, je magnet za mnoge Slovence in turiste iz celotnega sveta, ki tu najdejo nekaj, kar so doma že izgubili,'' je ob startu povedal Rok Rozman, idejni vodja akcije Balkan Rivers Tour.

Župan občine Bovec Valter Mlekuž je k temu dodal, da hidroelektrarn na Soči v teh občini ni, prav tako niso predvidene, pobudo za gradnjo na reki Učji pa so krajani protestno zavrnili. Stojijo pa štiri hidroelektrarne na pritokih: pretočna MHE Krajcarca v Trenti, pretočni MHE Loška Koritnica in Plužna z akumulacijskima jezeroma brez zajezitev in pretočna MHE Možnica. Vse pa so po besedah župana lepo umeščene v prostor. Pobudo so pozdravili tudi v Triglavskem narodnem parku in v Lokalni turistični organizaciji Bovec, pri kateri poudarjajo, da je Soča prepričljivo vodilna destinacija na področju aktivnosti v naravi.

Varovanje Soče in njenih pritokov je že pet let ena osrednjih točk delovanja WWF Adria, lani pa so svoje delovanje razširili tudi na vse alpske reke v Sloveniji, med njimi zgornji tok Save in Savinjo. ''Namen programa je ohranitev zadnjih odsekov prosto tekočih rek, ki so v Alpah postale prava redkost in jih je ostalo le še okoli 10 odstotkov. Varstvo naravnih vrednot in biotske pestrosti na povirju in v zgornjem toku alpskih rek in tudi pritokov je izjemnega pomena. Ohranjena reke in potoki so neprecenljiva primerjalna prednost in dobrobit za rečne ekosisteme, naravi prijazen turizem vključno z ribištvom in kajakaštvom. Te dobrobiti daleč presegajo interese hidroenergetike. Balkan Rivers Tour je kampanja od Alp do južnih Dinaridov s katero želimo opozoriti na grožnje našim rekam in poudariti pomen naravnih rek in vseh ekosistemskih uslug, ki nam jih ponujajo, od zagotavljanja pitne vode do turizma, rekreacije in ribolova,'' je poudaril Martin Šolar, direktor WWF Adria.