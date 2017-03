Za nami še en rekordno topel februar

(Foto: NASA)

Serija zaskrbljujoče toplih mesecev se nadaljuje. Minuli je tako bil drugi najtoplejši februar v 137-letnem beleženju globalnih temperatur, kažejo Nasine meritve. Prehitel ga je le lanski.

Februarske temperature so bile za 1,1 stopinji Celzija višje od povprečja za ta mesec med leti 1951 in 1980. Za primerjavo: lani so povprečje presegle za 1,3 stopinje.



Največja odstopanja so zabeležili na severni hemisferi, še posebej v Sibiriji, Združenih državah in Kanadi. Na območju med Kanado in Grenlandijo ter na Bližnjem vzhodu pa so bile rahlo nižje od običajnih.



Podatke dobivajo iz 6300 vremenskih postaj po vsem svetu, instrumentov na ladjah in bojah, ki beležijo temperaturo na površini morja, ter iz raziskovalnih postaj na Antarktiki.

Takole se dvigajo povprečne temperature. (Foto: NASA)

Januar 2017 je bil tretji najtoplejši v zgodovini merjenja.