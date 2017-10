Za kar devet milijonov smrti letno 'krivo' onesnaženje

Največji dejavnik tveganja je onesnažen zrak, ki je leta 2015 botroval kar 6,5 milijonom prezgodnjih smrti. (Foto: Thinkstock)

Za smrt kar devetih milijonov ljudi po vsem svetu v letu 2015 je posredno krivo onesnaženje, kaže raziskava, objavljena v medicinskem dnevniku The Lancet.

Gre predvsem za smrti revnejšega prebivalstva v državah tretjega sveta, največ v Bangladešu in Somaliji, pa rezultate raziskave povzema BBC.

Onesnaženje je tam vzrok za kar četrtino vseh smrti, največji vpliv pa ima onesnaženost zraka - ta je kriva za dve tretjini smrti, ki so posledica onesnaženja.

Večina teh smrti je neposredna posledica bolezni - denimo bolezni srca, kapi in pljučnega raka, vzrok za njihov pojav pa povezan prav z onesaženjem.

Najmanj smrti, povezanih z onesnaženjem je na Švedskem in v Bruneju.

"Onesnaženje je veliko več kot le okoljski izziv - to je globoka in vsesplošna grožnja, ki vpliva na številne vidike zdravja in dobrega počutja ljudi", je dejal avtor študije Philip Landrigan, sicer profesor na medicinski šoli Icahn v New Yorku.

Največji dejavnik tveganja je onesnažen zrak, ki je botroval kar 6,5 milijonom prezgodnjih smrti. Zrak pa po Landiganovih besedah onesnažujejo tako zunanji viri, kot so plini in trdni delci, kot tudi gospodinjstva - denimo s kurjenjem lesa in oglja v zaprtih prostorih.

Onesnažena voda je v letu 2015 'botrovala' 1,8 milijona smrtim. (Foto: POP TV)

Naslednji največji dejavnik tveganja je onesnažena voda, ki je bila v letu 2015 'kriva' za 1,8 milijona smrtnih žrtev. Približno 92 odstotkov teh smrti je bilo v revnejših državah, največji vpliv pa se kaže v hitro rastočih velikih mestih, še posebej v Indiji in na Kitajskem.

Smrti zaradi onesnaženja tudi v razvitem svetu

Strokovnjaki opozarjajo, da pa smrti, povezane z onesnaženjem, nikakor niso težava izključno revnih držav. Po nekaterih ocenah je v Veliki Britaniji letno okoli 8 odstotkov oziroma 50 000 smrti povezanih z onesnaženjem. To Veliko Britanijo po uvršča na 55. mesto (od 188 držav) po smrtnosti zaradi onesnaženja.

V Združenih državah Amerike letno za posledicami onesnaženja umre več kot 155.000 ljudi.

"Onesnaženje zraka, tudi v svetovnem merilu, postaja kritično, Velika Britanija pa se je v tem primeru odrezala slabše od mnogih držav Zahodne Evrope in ZDA," je ob rezultate raziskave komentirala strokovnjakinja Britanske fundacije za zdravje pljuč Penny Woods. "Vzrok za takšno stanje bi lahko bila tudi dizelska vozila, za katera je znano, da v zrak spuščajo večje količine strupenih delcev in plinov," je pojasnila in dodala, da takšna onesnaženost zraka vpliva predvsem na ljudi, ki že imejo težave s pljuči, otroke in starejše.

Britanija je po navedbah Oddelka za okolje, prehrano in podeželje (Defra) za izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje škodljivih količin doslej sicer namenila že tri milijarde funtov (3,36 miljarde evrov).

Predstavnik za odnose z javnostmi Defre je ob tem izpostavil, da bodo do leta 2040 tudi dokončno ukinili prodajo novih dizelskih in bencinskih avtomobilov, prihodnje leto pa nameravajo objaviti celovito strategijo za čistejši zrak, ki bo določila nadaljnje ukrepe za boj proti onesnaženosti zraka.

Vozila z bencinskimi in dizelskimi motorji v zrak spuščajo večje količine strupenih trdnih delcev in plinov. (Foto: iStock)

Mike Hawes iz Združenja proizvajalcev in trgovcev motorjev pa medtem pravi, da so najnovejši dizelski avtomobili najčistejši v zgodovini. Največja sprememba kakovosti zraka bo po njegovem dosežena "s spodbujanjem uporabe najnovejših tehnologij z najnižjimi emisijami in zagotavljanjem nemotenega poteka cestnega prometa".

Revščina, slabo zdravje in onesnaženje globoko prepleteni

Podobne raziskave so se pred časom sicer lotili tudi v nevladni organizaciji Pure Earth. Kot je izpostavil avtor Karti Sandilya, je tudi njihova raziskava postregla spodobnimi rezultati. "Onesnaženje, revščina, slabo zdravje in socialna ogroženost so globoko prepleteni," pojasnjuje Sandilya. "Onesnaženje ogroža temeljne človekove pravice, kot so pravica do življenja, zdravja, dobrega počutja, varnega dela ter zaščite otrok in najbolj ranljivih," še opozarja strokovnjak.

Rezultate raziskave s podrobnimi podatki o onesnaženosti zraka in vode, tudi s podatki za Slovenijo, si lahko ogledate tukaj.