Zadnji severni beli nosorog s pomočjo spletnih zmenkov išče samičko

Dež, dež in še enkrat dež. V samo dveh dneh ga je padlo toliko kot v vsem aprilu, na Voglu kar 350 litrov na kvadratni meter. In ni še konec. Kje nalivi lahko povzročijo večje nevšečnosti? Zdravstveno stanje 21-letnega slovenskega pomorščaka, ki se je sredi Atlantika hudo poškodoval v eksploziji na ladji Tamar, je še vedno kritično. Neuradno je utrpel hude opekline po glavi in rokah. Boriti se je treba. Tudi svoboda nam ni dana, ampak je izbojevana, je bilo glavno sporočilo govorca na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju Milana Brgleza. Bomo milijardno naložbo, ki bo prinašala izgubo, gradili z denarjem, ki ga bodo snovalci drugega tira pobrali kar iz žepov voznikov? Se bo še bolj podražilo gorivo? Prevozniki so že jezni.