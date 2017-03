Žalostna novica iz Afrike: ubili so enega najmogočnejših slonov

Fotografija Sataa II., posneta decembra lani. (Foto: Tsavo Trust)

Divji lovci so zdesetkali populacijo afriških slonov, med najbolj ogroženimi pa so tisti s posebej dolgimi okli. Ostalo jih je le še dobrih dvajset, med njimi ni več enega najmogočnejših – 50-letnega Sataa II.



Truplo slona, ki je veljal za ikono nacionalnega parka Tsavo ter celotne Kenije so odkrili prve dni januarja, a so javnosti to sporočili šele zdaj. Vzrok smrti še ni potrjen, kot kaže pa je bila usodna zastrupljena puščica.



Satao II. je bil, kot že omenjeno, eden od zadnjih predstavnikov slonov z izjemno mogočnimi okli. V to skupino uvrščajo zgolj tiste živali, pri katerih posamezen okel preseže težo 45 kilogramov. Mogočna naglavna okrasa Sataa II. sta tehtala 50 in pol ter 51 kilogramov, po višini pa precej presegala odraslega človeka.





4. januarja ga je ubila zastrupljena puščica. (Foto: Tsavo Trust)

Čuvaji parka so na truplo slona naleteli, še preden bi kriminalci uspeli odstraniti okle in jih bogato prodati na črnem trgu. Še boljša novica pa je, da so uspeli prijeti tudi domnevna storilca. Pri njima so našli avtomatsko puško, tri loke in 12 zastrupljenih puščic.





Kitajska, ki velja za največji trg, se je zavezala, da bo trgovanje s slonovino prepovedala. To naj bi storila v kratkem.

50-letna afriška ikona je ime dobila po slonu s podobnimi značilnostmi in žal tudi podobno usodo, ki so ga divji lovci prav tako z zastrupljenimi puščicami ubili leta 2014.



Na svetu je ostalo še 21 slonov z mogočnimi okli, ki segajo do tal (nekateri navajajo tudi število od 25 do 30). 10 jih živi na območju Tsava, ki je s svojo površino 44 tisoč kvadratnih kilometrov velik za dve Sloveniji. Še 15 slonov bi lahko potencialno razvilo tako velike okle. A v primerjavi s številom takšnih mogočnežev, ki so v preteklosti kraljevali na afriških planjavah, ni to nič. Genetski bazen je zato že povsem opustošen.



Na območju Tsava je v začetku 70. let živelo še okoli 45 tisoč slonov, do konca 80. pa je njihovo število padlo pod 6000. Od takrat si je populacija opomogla, danes jih je okoli 11 tisoč, k čemur sta veliko prispevali tako uradna prepoved trgovanja s slonovino kot tudi ustanovitev oboroženih enot parkovnih čuvajev (Kenya Wildlife Service), ki nadzirajo vsa zaščitena območja v državi. Žal je v zadnjih letih divjega lova spet več.