Zaradi onesnaženega okolja na leto umre 1,7 milijona otrok, mlajših od pet let

Otrok sredi smetišča v Keniji. (Foto: AP)

Onesnaženo okolje, umazanija in nehigiena so za otroke lahko smrtno usodni. Vsako leto po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zaradi tega umre 1,7 milijona otrok, mlajših od pet let. Vsaka četrta smrtna žrtev v tej starostni skupini tako umre zaradi navedenih vzrokov, večina v državah v razvoju, razkriva raziskava WHO.

Smrtne nevarnosti na malčke prežijo na vsakem koraku, bodisi gre za pasivno kajenje ali strupene dime, ki nastanejo pri kuhanju na ognjišču, onesnaženost zraka ali oporečno vodo in pomanjkanje stranišč. Otroci zbolijo zaradi driske, malarije in pljučnice, kar je pri majhnih otrocih pogosto usodno.

"Njihovi organi, ki se še razvijajo, njihov imunski sistem, njihova majhna telesa in sapniki, zaradi vsega tega so otroci še bolj občutljivi na umazan zrak in vodo," je ob tem opozorila generalna direktorica WHO Margaret Chan.

Pet najpogostejših vzrokov smrti pri majhnih otrocih so po navedbah WHO okužbe dihalnih poti, driska, zapleti pri novorojenčkih zaradi pomanjkljive zdravstvene oskrbe nosečnic, malarija ter nesreče, ko so zastrupitve, utopitve in padci.

Po navedbah WHO bi morali družinam v revnih državah omogočiti kuhanje in gretje, ne da bi pri tem nastajal dim, šolam priskrbeti dobre toaletne prostore, zdravstvenim postajam pa čisto vodo in zanesljivo elektriko. Mesta potrebujejo več zelenih površin in varnih kolesarskih poti, javni promet bi moral proizvajati manj škodljivih izpustov, industrijske panoge pa zmanjšati uporabo kemikalij in bolje ravnati s strupenimi odpadki, še terja WHO.