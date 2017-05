Zaživelo gospodarsko interesno združenje vetrne energije

V Sloveniji je zaživelo združenje, ki promovira veterno energijo. (Foto: AP)

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo gospodarsko interesno združenje vetrne energije, sicer ustanovljeno decembra lani, delovalo v luči uveljavitve koncepta vetrne energije kot pomembnega povezovalnega člena za učinkovite energetske in okoljske rešitve v državi.

Združenje želi s svojim delovanjem postati kredibilen in relevanten dejavnik pri oblikovanju strategij in politik energetske oskrbe Slovenije, s ciljem promoviranja in umeščanja vetrne energije v strateške in izvedbene akte države.

"Pri tem je potrebno zgraditi mrežo kompetentnih in zavzetih članov ter povezav s strokovnimi in civilnimi združenji, ki delujejo na področju vetrne energije v prostoru EU," so še poudarili v združenju.