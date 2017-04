S tako preprostim ukrepom je privarčeval v letu dni 340 evrov in hkrati naredil veliko za čistejši zrak

V začetku tedna je na Agenciji za okolje (Arso) potekala že osma Eko konferenca, na kateri so med drugim predstavili trenutno stanje na področju onesnaženosti zraka ter ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka. Kot je v svoji predstavitvi dejal eden od govorcev na konferenci Boštjan Paradiž z Arsa, je pomembno, da se zavemo, da lahko tudi posamezniki veliko prispevamo k čistejšemu zraku. Paradiž je opozoril, da živimo v postindustrijski družbi, ko s svojimi odločitvami in ravnanjem v veliki meri vplivamo na onesnaženost zraka. Izpostavil je dve področji, in sicer ogrevanje ter mobilnost.

Les je domači obnovljivi vir energije, ki ima pomembno vlogo pri ogrevanju stavb, pripravi tople sanitarne vode in kuhanju. (Foto: Thinkstock)

Prvo področje: ogrevanje

Viri onesnaženosti zraka so neučinkovite kurilne naprave, promet in resuspenzija, opozarjajo strokovnjaki.

Prvo področje od nas posameznikov terja, da sprejemamo ukrepe, s katerimi bomo zmanjševali potrebe po ogrevanju. "Za korenito zmanjšanje izpustov delcev zaradi ogrevanja je potrebno predvsem zmanjšati toplotne izgube stavb in zamenjati zastarele kurilne naprave na les," opozarja Paradiž.

Predlaga naslednje ukrepe, ki jih posamezniki z željo po boljšem zraku, moramo sprejeti, če želimo dihati čist zrak:

* izolacija stavb

* zamenjava energenta, prehod na daljinsko ogrevanje, plin itd.

* zamenjava zastarelih kurilnih naprav na les

* izobraževanje uporabnika glede vzdrževanja peči in priprave lesne mase

Vlažna drva = več izpustov in slabši izkoristek!

To so konkretni ukrepi, znotraj njih pa lahko seveda sledimo še drugim ukrepom. Paradiž opozarja, da morajo tisti, ki se ogrevajo na les, poskrbeti za ustrezno pripravo lesnih goriv. Kot je dejal, vlažna drva pri tlenju sproščajo desetkrat več izpustov, prav tako je slabši izkoristek. Navodila za pravilno kurjenje najdete na naslednji povezavi.

Ne kurite odpadkov!

Prav tako je potrebno ustrezno skrbeti za vzdrževanje kurilnih naprav in jih seveda pravilno uporabljati. Čeprav se bo komu zdelo to opozorilo odveč, pa se še vedno vse prepogosteje dogaja, da ljudje še vedno kurijo odpadke.

Les je ekološki energent!

Paradiž je še poudaril, da se v Sloveniji kar polovica končne energije za ogrevanje dobi iz lesne biomase, kar je v primerjavi z Nemčijo kar desekrat več. Ker pa se pogosto sliši v javnosti, da les ni primeren energent, ker prispeva k onesnaževanju zraka, Paradiž opozarja, da temu ni tako, da je les še vedno ekološki energent, da pa so težave drugje, in sicer v nevzdrževanih in zastarelih pečeh, slabi pripravi lesnih goriv ter nepoznavanju pravil kurjenja.

Z eko načinom vožnje boste prihranili do 10 odstotkov goriva, prav tako boste zmanjšali izpuste. (Foto: Thinkstock)

Drugo področje: promet

Drugo področje, kjer posameznik s svojimi odločitvami in ukrepi prav tako lahko veliko prispeva za čistejši zrak, pa je seveda promet. Predlaga naslednje ukrepe:

* sprememba izbire prometnega sredstva

* zmanjševanje potrebe po mobilnosti

* boljše upravljanje prometnih tokov

* uvajanje vozil z nižjimi izpusti

* primerno vzdrževanje vozil in okolju prijazne tehnike vožnje

Namesto avta na kolo ali pa kar peš!

Pri prometu je poleg obnove voznega parka najpomembnejša izbira prometnega sredstva, opozarja Paradiž. Tako lahko namesto avta uporabimo javni prevoz, kolo ali pa gremo kar peš. Na izbiro imamo tudi souporabo vozil, pa različne možnosti organiziranih prevozov. Skratka, če se le da in če je interes, lahko poiščemo alternativne prevoze in morda bomo dočakali dan, ko gospodinjstva ne bodo imela po dva avtomobila, ali celo še več.

Spodbude za nakup bolj ekoloških vozil

Eden od ukrepov za boljši zrak je tudi manjša potreba po mobilnosti, ki med drugim vključuje tudi delo od doma. Država pa mora posamezniku omogočiti tudi boljše upravljanje prometnih tokov ter spodbude za uvajanje vozil, ki imajo nižje izpuste.

Ste že slišali za okolju prijazno vožnjo?

Paradiž je opozoril tudi na ustrezno vzdrževanje vozil. Podobno kot pri kurilnih napravah, lahko tudi ustrezno vzdrževana vozila prispevajo manj škodljivih izpustov ter porabijo manj goriva. Prav nič pa ne gre zanemariti okolju prijaznih tehnik vožnje, Paradiž pa je vse skupaj ponazoril kar s svojim primerom. Pri uporabi vozil ekološki način vožnje omogoča prihranke goriva tudi do 10 odstotkov, medtem ko je zmanjšanje izpustov še večje, pravi Paradiž.

Okolju prijazne tehnike vožnje so sledeče:

* izogibanje agresivni vožnji

* predvidevanje zaviranja

* vožnja pri nižjih hitrostih

* izbira ustreznega prestavnega razmerja

* ugašanje motorja med postanki

* vožnja brez dodatnih bremen v vozilu

* vožnja brez prtljažnikov, ki jih ne potrebujemo

* zmerna uporaba klimatske naprave

Hitrost vožnje po avtocesti je zmanjšal na 100 km/h in v letu dni privarčeval 340 evrov. (Foto: Thinkstock)

Poleg zmanjšane porabe goriv in izpustov CO2 (za 5 do 10 odstotkov), bo takšna vožnja prispevala k zmanjšanju izpustov onesnaževal zraka, manjše bo obremenjevanje s hrupom, prav tako takšna vožnja prispeva k večji varnosti v prometu, manj pa boste namenili tudi za vzdrževanje vozila.

Namesto 130 po avtocesti 100 km/h. Prihranki in prednosti za okolje so veliki!

Paradiž, ki se v službo v Ljubljano vozi iz Lesc, je na svojem primeru predstavil prednosti eko vožnje za okolje in za denarnico. Kot je dejal, že zmanjšanje hitrosti na avtocesti s 130 na 100 km/h, prispeva k: za 20 odstotkov nižji porabi goriv, za 25 odstotkov manj izpustov delcev PM2,5 ter za 40 odstotkov manj izpustov NOx. Seveda ob predpostavki, da vozimo dizelski osebni avto z motorjem EURO 4.

"Če se na delo vozimo iz Lesc v Ljubljano, poleg zmanjšanja izpustov letno pri gorivu prihranimo 340 evrov, čas na poti pa v letu dni podaljšamo zgolj za 40 ur," pravi Paradiž, ki je na svojem primeru izračunal naslednjo letno bilanco:

Lesce – Ljubljana Celovška = 43 kilometrov

Letno opravi 200 voženj, kar znaša 17.000 kilometrov

Zmanjšanje porabe goriva za 280 litrov

Izpusti CO2 za 740 kilogramov manjši

Izpusti NOx manjši za 7 kilgramov

Izpusti PM2,5 pa manjši za 0,1 kilogram

Stroški za gorivo, kot že rečeno, so nižji za 340 evrov

Čas potovanja pa daljši za 40 ur.

Je pa Paradiž v svoji predstavitvi opozoril tudi na to, da so potrebni sistemski ukrepi na kontinentalnem nivoju, na nivoju EU ter na nacionalnem in lokalnem nivoju. Naloga države in stroke pa je, da posameznike ustrezno informira, osvešča, spodbuja in jim omogoča eko ravnanja, še dodaja Paradiž.